План мероприятий ДК «Корабел» в августе

Театральный август в ДК «Корабел» насыщен мероприятиями. Это и спектакли, и концерты, и показательные выступления творческих коллективов города.

О том, что ждет керчан и гостей города в ДК «Корабел» в последний месяц лета, читайте далее.

Заказ билетов: + 7 978 853 30 35, 6-34-89

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Афиша ДК «Корабел» на август

02 август

19.00 «Шоу под дождем» гастроли (Театральный зал)

05 август

19.00 Концертная программа ВИА «Синяя птица» (Театральный зал)

06 август

«Ловушка для симпатичных мужчин» спектакль (Театральный зал)

10 август

19.00 Концертная программа шоу-балета «TODES» (Театральный зал)

12 август

19.00 Концертная программа С.Разиной и В.Салтыкова (Театральный зал)

15 август

19.00 Концертная программа певицы Лолиты (Театральный зал)

20 август

19.00 Концертная программа Филиппа Киркорова (Театральный зал)

26 август

«КВН. Пара по парам» (В.Чичиланов) (Театральный зал)

27 август

Концертная программа Валерия Леонтьева (Театральный зал)

Выбирайте мероприятие, которое вам по душе!

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