План мероприятий ДК «Корабел» в июне

Театральный июнь в ДК «Корабел» насыщен мероприятиями. Это и спектакли, и концерты, и показательные выступления коллективов города. О том, что ждет керчан в ДК «Корабел» в первый месяц лета, читайте далее.

01.06.2017

10:00 четверг «Козявка» Спектакль детского театра-студии «Лицедеи» (детский сад) Малый зал

15:00 четверг «История оставленных кукол» Спектакль детского театра-студии «Лицедеи» Театральный зал

17:00 пятница «Класс-концерт» Открытый урок шоу-балета «Алиса» Театральный зал

03.06.2017

15:00 суббота Отчетный концерт хора «Родные напевы» Концертная программа Малый зал

18:00 суббота «Танцевальный городок» Юбилейный концерт шоу-балета «Культурная революция» Театральный зал

04.06.2017

15:00 воскресенье «Троица» Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» для людей почтенного возраста Малый зал

16:00 воскресенье «Волшебная сказка» Неоновое мыльное шоу Московского театра «Интермедия» Театральный зал

05.06.2017

18:00 понедельник Отчетный концерт ансамбля народного танца «Жемчужина Крыма» и оркестра лицея искусств Концертная программа Малый зал

09.06.2017

14:00 пятница «Троянки» Спектакль в рамках фестиваля «Боспорские Агоны» Театральный зал

19:00 пятница «Дамы и гусары» Мюзикл Крымского музыкального театра Театральный зал

10.06.2017

12:00 суббота «Поющий поросенок» Детский спектакль Крымского музыкального театра Театральный зал

19:00 суббота «Дубровский» Мюзикл Крымского музыкального театра Театральный зал

11.06.2017

15:00 воскресенье «И светла от берез Россия» Фестиваль вокально-хоровых коллективов Малый зал

18:00 воскресенье «Орфей и Эвредика» Мюзикл Крымского музыкального театра Театральный зал

17.06.2017

14:00 суббота Отчетный концерт ГДК Концертная программа Театральный зал

20.06.2017

19:00 вторник Открытие фестиваля «Потоки танца» Концертная программа Театральный зал

21.06.2017

19:00 среда Концертная программа Елены Ваенга Гастроли Театральный зал

22.06.2017

09:00-14:00 четверг «Потоки танца» Конкурсный день Театральный зал

23.06.2017

09:00-14:00 пятница «Потоки танца» Конкурсный день Театральный зал

25.06.2017

19:00 воскресенье «Потоки танца» Гала-концерт Театральный зал

29.06.2017

18:00 четверг «Понтийские игрища» Гала-концерт фестиваля Театральный зал

30.06.2017

19:00 пятница Театр кошек Юрия Куклачова Гастроли Театральный зал

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