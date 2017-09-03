План мероприятий ДК «Корабел» в сентябре

Переступившая порог Керчи осень – не повод впадать в хандру. Керчан и гостей города продолжает радовать погода, даря последние теплые деньки. А прохладные вечера можно провести в Керченском дворце культуры «Корабел».

Афиша сентябрьских мероприятий городского дворца культуры порадует любителей музыки, театра и искусства. Каждый сможет подобрать мероприятие по своему вкусу.

К тому же, в середине сентября в Керчи будет проходить празднование Дня города и ДК «Корабел» не останется в стороне.

Афиша ДК «Корабел» на сентябрь

15.09.2017 (пятница)

16:00 – концертная программа и церемония награждения выдающихся керчан «Золотой грифон» в в театральном зале ДК.

16.09.2017 (суббота)

12:00 – 19:00 – празднование Дня города на площади перед ДК. В программе концертная программа и выставка.

14:00 – концертная программа «Проводы казака на службу» в театральном зале ДК.

18:00 – гастроли Государственного казачьего хора песни и танца. Концертная программа «Ставрополье» в театральном зале ДК.

17.09.2017 (воскресенье)

19:00 – гастроли Севастопольского театра. Программа «Он, Она и Betleez» в театральном зале ДК.

19.09.2017 (вторник)

19:00 – гастроли Московского независимого театра. Спектакль «Неоконченный роман» в театральном зале ДК.

30.09.2017 (суббота)

19:00 – гастроли Сергея МАЗАЕВА, солиста группы «Моральный кодекс». Концертная программа в театральном зале ДК.

Телефоны кассы ДК «Корабел»: +7 978 853 30 35; 6-34-89

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