План мероприятий Дворца культуры «Корабел» на январь 2018 года

Керченский Дворец культуры «Корабел» приглашает горожан ознакомиться с январской программой мероприятий.

Несмотря на то, что зимние каникулы закончились, это не повод уйти с головой в работу – знакомство с культурой никто не отменял.

12 января 2018

18:00 Вечер семейного отдыха Место: Малый зал

13 января 2018

15:00 «Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Место: Театральный зал

14 января 2018

15:00 Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: Фойе 2 этажа

16:00 Отчётный концерт школы моделей Место: Театральный зал

19 января 2018

18:00 «Есенин» Спектакль одного актёра (М.Медведев) Место: Малый зал

31 января 2018

19:00 «Декамерон» Гастроли Московского независимого театра Место: Театральный зал

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