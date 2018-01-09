План мероприятий Дворца культуры «Корабел» на январь 2018 года

Керченский Дворец культуры «Корабел» приглашает горожан ознакомиться с январской программой мероприятий.
Несмотря на то, что зимние каникулы закончились, это не повод уйти с головой в работу – знакомство с культурой никто не отменял.
12 января 2018
18:00 Вечер семейного отдыха Место: Малый зал
13 января 2018
15:00 «Золушка» Спектакль танц-клуба «Экстрим» Место: Театральный зал
14 января 2018
15:00 Вечер отдыха клуба «Добрых встреч» Место: Фойе 2 этажа
16:00 Отчётный концерт школы моделей Место: Театральный зал
19 января 2018
18:00 «Есенин» Спектакль одного актёра (М.Медведев) Место: Малый зал
31 января 2018
19:00 «Декамерон» Гастроли Московского независимого театра Место: Театральный зал
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