План мероприятий Керчи на новогодние праздники 2018

Керченский городской совет и администрация города Керчи приглашает всех на празднование новогодних и рождественских мероприятий 23.12.2017 – 08.01.2018
23 декабря с 17:00 до 20:00
Новогодний парад Дедов Морозов
Церемония зажжения огней на Нвогодней ёлке, праздничный фейерверк
Концертная программа кавер-группы “Волга-Волга”
Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”
24 декабря с 17:00 до 20:00
Торжественное открытие сценического комплекса “Поющая ёлка”
Театрализованная шоу-программа “Новогодние приключения снеговиков”
Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря с 17:00 до 20:00
Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”
Конкурсно-развлекательная программа “Новогоднее караоке”
КОнцертные программы творческих коллективов города
30 декабря
новогодняя развлекательная программа “Дискотека 80-х”
31 декабря – 1 января – Новогодняя ночь с 23:00 до 03:00
Театрализованное представление от Деда Мо
роза и Снегурочки , работа аниматоров
Огненно-пиротехническое шоу
Новогоднее поздравление руководства города
Прямая трансляция новогоднего обращения Президента РФ Путина В.В.
Куранты, поздравление гостей со сцены ведущими
Иллюзион шоу, выступление кавер-группы
Битва Ди-джеев, работа аниматоров
02, 03, 04, 05, 06 января с 17:00 до 20:00
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» и «Рождественский вертеп»
Конкурсно-развлекательная программа «Новогоднее караоке»
Концертные программы творческих коллективов города
07 января с 17:00 до 20:00
Театрализованное представление на библейский сюжет
Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля
Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу
Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»
Площадка Дворца культуры «Корабел»
Церемония зажжения огней на новогодней елке
Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города
Праздничная концертная программа ансамбля «Джаз Рандеву» г. Симферополь
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»
31 декабря – 1 января Новогодняя ночь с 23:00 до 03:00
Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки, работа аниматоров
Новогоднее поздравление от руководства города
Прямая трансляция обращения Президента РФ В.В. Путина
Куранты, поздравление гостей со сцены ведущими
Иллюзион шоу
Концертная программа с участием кавер-групп и ди-джеев
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»
04, 05, 06 января ДК «Корабел»
Мыльное шоу
Театрализованное представление «Бременские музыканты»
Вручение рождественских подарков
Театрализованное представление на библейский сюжет
Поздравление руководства города
Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля
Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу
Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»
Площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка
Церемония зажжения огней на новогодней елке
Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города
Праздничная концертная программа ансамбля «Подворье» г. Симферополь
Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»
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