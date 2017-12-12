План мероприятий Керчи на новогодние праздники 2018

Керченский городской совет и администрация города Керчи приглашает всех на празднование новогодних и рождественских мероприятий 23.12.2017 – 08.01.2018

ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ ЛЕНИНА

23 декабря с 17:00 до 20:00

Новогодний парад Дедов Морозов

Церемония зажжения огней на Нвогодней ёлке, праздничный фейерверк

Концертная программа кавер-группы “Волга-Волга”

Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”

24 декабря с 17:00 до 20:00

Торжественное открытие сценического комплекса “Поющая ёлка”

Театрализованная шоу-программа “Новогодние приключения снеговиков”

Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря с 17:00 до 20:00

Работа праздничного комплекса “Новогодний городок”

Конкурсно-развлекательная программа “Новогоднее караоке”

КОнцертные программы творческих коллективов города

30 декабря

новогодняя развлекательная программа “Дискотека 80-х”

31 декабря – 1 января – Новогодняя ночь с 23:00 до 03:00

Театрализованное представление от Деда Мо

роза и Снегурочки , работа аниматоров

Огненно-пиротехническое шоу

Новогоднее поздравление руководства города

Прямая трансляция новогоднего обращения Президента РФ Путина В.В.

Куранты, поздравление гостей со сцены ведущими

Иллюзион шоу, выступление кавер-группы

Битва Ди-джеев, работа аниматоров

02, 03, 04, 05, 06 января с 17:00 до 20:00

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок» и «Рождественский вертеп»

Конкурсно-развлекательная программа «Новогоднее караоке»

Концертные программы творческих коллективов города

07 января с 17:00 до 20:00

Театрализованное представление на библейский сюжет

Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля

Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу

Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

РАЙОН АРШИНЦЕВО

Площадка Дворца культуры «Корабел»

24 декабря с 17:00 до 20:00

Церемония зажжения огней на новогодней елке

Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города

Праздничная концертная программа ансамбля «Джаз Рандеву» г. Симферополь

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

31 декабря – 1 января Новогодняя ночь с 23:00 до 03:00

Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки, работа аниматоров

Новогоднее поздравление от руководства города

Прямая трансляция обращения Президента РФ В.В. Путина

Куранты, поздравление гостей со сцены ведущими

Иллюзион шоу

Концертная программа с участием кавер-групп и ди-джеев

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

04, 05, 06 января ДК «Корабел»

Мыльное шоу

Театрализованное представление «Бременские музыканты»

Вручение рождественских подарков

07 января с 17:00 до 20:00

Театрализованное представление на библейский сюжет

Поздравление руководства города

Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля

Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу

Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

РАЙОН ВОЙКОВО

Площадка Детской школы искусств им. Р. Сердюка

24 декабря с 17:00 до 20:00

Церемония зажжения огней на новогодней елке

Новогодняя концертно-развлекательная программа творческих коллективов города

Праздничная концертная программа ансамбля «Подворье» г. Симферополь

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

31 декабря – 1 января Новогодняя ночь с 23:00 до 03:00

Театрализованное шоу от Деда Мороза и Снегурочки, работа аниматоров

Новогоднее поздравление от руководства города

Прямая трансляция обращения Президента РФ В.В. Путина

Куранты, поздравление гостей со сцены ведущими

Иллюзион шоу

Концертная программа с участием кавер-групп и ди-джеев

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

07 января с 17:00 до 20:00

Театрализованное представление на библейский сюжет

Рождественская концертная программа фольклорного ансамбля

Шоу ходулистов, мимы, живые статуи, фаер-шоу

Раздуватели огня, шоу мимов, битва ди-джеев, работа аниматоров

Работа праздничного комплекса «Новогодний городок»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

