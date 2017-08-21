План мероприятий на День города в Керчи 2017

День города в этом году будут праздновать 15-16 сентября. Вместо привычного места проведения — стадиона имени 50-летия Октябрям выбрана городская набережная на которой пройдут основные мероприятия.
15 сентября
16.00 – 17.00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон».
17.00 – 18.00 – Праздничная концертная программа с участием ВИА «Лейся песня»
16 сентября
— Картинная галерея
— Технологическая копия Склепа Деметры
— Историко-археологический музей
— Музей каменных древностей (Лапидарий)
— Мелек-Чесменский курган
11.30 – 18.00 – Спортивный городок:
— Соревнования по стрит-болу
— Соревнования по воркауту
— Первенство по боксу
— Шахматно-шашечный турнир
— Армреслинг
— Первенство по силовым видам спорта
11:30 – 14:00 – Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь – город цветов, город счастья и надежды!» при участии образовательных учреждений города (детские сады и школы).
11:30 – 14:00 Выставка голубей Городская набережная (водная станция) 11:00 – 23:00 – Фестиваль национальных кухонь «Хорошо сидим!»
11:00 – Торжественное открытие праздника «С Днем рождения, любимый город!»:
— поднятие городского флага;
— выступление почетных гостей;
— вручение наград по случаю празднования Дня города.
11:30 – 12:30 – Торжественная присяга юнармейцев Автошколы ДОСААФ, показательные выступления.
12:30 – 14:00 – Концерт классической музыки «Пусть музыка звучит!» с участием воспитанников музыкальных школ.
14:00 – 16:30 – 2-й Межрегиональный фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».
17:00-18:00 – Театр Алексея Рыбникова «Красная шапочка»
18:00 – 19:00 – Концертная программа с участием артистов из города Феодосия
19:00 – 20:00 — Театр Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»
20:00 – 21:00 – Праздничная концертная программа ВИА «Лейся, песня» 21:00 – 22:00 – Огненное шоу «Гефест» (Евпатория)
22:00 – 23:00 – Гала-концерт с участием группы «Моральный кодекс» 23:00 – Праздничный фейерверк (гора Митридат)
11:30 – 19:00 – Выставочный комплекс «Керчь – город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.
11:30 – 14:00 – Праздничная фотовыставка участников фотоклуба «Пантикапей»
17:00 – 19:00 – Силовой экстрим «Богатырские игры»
12.00 -20.00 – выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничная выносная торговля.
13.30 – 14.00 – торжественное открытие праздника
14.00 – 15.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра детского и юношеского творчества.
15.00-16.00 – праздничная концертно-развлекательная программа театра Алексея Рыбникова «Красная шапочка».
16.00- 17.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Детской школы искусств.
17.00-18.00 – праздничная концертная программа театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».
18.00 – 19.00 Праздничная концертная программа ВИА «Лейся песня»
19.00 – 20.00 – праздничный концерт эстрадного оркестра «Бриз».
12.00 – 20.00 – выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничная выносная торговля.
11.45 – 12.00 – торжественное открытие праздника
12.00 – 13.00 – праздничная концертная-развлекательная программа театра Алексея Рыбникова «Красная шапочка»
13.00 – 14.00 – Праздничная концертная программа ВИА «Лейся песня». 14.00 – 16.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов лицея искусств.
16.00 – 17.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома детского и юношеского творчества.
17.00 – 19.00 — праздничный концерт с участием творческих коллективов МБУК «КДК «Корабел»»
19.00 – 20.00 – праздничный концерт кавер-группы «Брейнвош».
15-17 сентября площадь Ленина
10.00 – 21.00 – Развлекательно-познавательная программа «Азбука профессий».
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