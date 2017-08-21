План мероприятий на День города в Керчи 2017

День города в этом году будут праздновать 15-16 сентября. Вместо привычного места проведения — стадиона имени 50-летия Октябрям выбрана городская набережная на которой пройдут основные мероприятия.

День города в Керчи 2017: план мероприятий

15 сентября

Дворец культуры «Корабел»

16.00 – 17.00 – Торжественная церемония награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон».

17.00 – 18.00 – Праздничная концертная программа с участием ВИА «Лейся песня»

16 сентября

«День открытых дверей» будет проведен в следующих музеях заповедника:

— Картинная галерея

— Технологическая копия Склепа Деметры

— Историко-археологический музей

— Музей каменных древностей (Лапидарий)

— Мелек-Чесменский курган

Городская набережная (зеленая зона «Колесо обозрения», баскетбольная площадка)

11.30 – 18.00 – Спортивный городок:

— Соревнования по стрит-болу

— Соревнования по воркауту

— Первенство по боксу

— Шахматно-шашечный турнир

— Армреслинг

— Первенство по силовым видам спорта

Городская набережная (новая плиточная площадка – ресторан «Камелот»)

11:30 – 14:00 – Выставка-конкурс на лучшую цветочную композицию «Керчь – город цветов, город счастья и надежды!» при участии образовательных учреждений города (детские сады и школы).

11:30 – 14:00 Выставка голубей Городская набережная (водная станция) 11:00 – 23:00 – Фестиваль национальных кухонь «Хорошо сидим!»

11:00 – Торжественное открытие праздника «С Днем рождения, любимый город!»:

— поднятие городского флага;

— выступление почетных гостей;

— вручение наград по случаю празднования Дня города.

11:30 – 12:30 – Торжественная присяга юнармейцев Автошколы ДОСААФ, показательные выступления.

12:30 – 14:00 – Концерт классической музыки «Пусть музыка звучит!» с участием воспитанников музыкальных школ.

14:00 – 16:30 – 2-й Межрегиональный фестиваль эстрадной песни «Песни над проливом».

17:00-18:00 – Театр Алексея Рыбникова «Красная шапочка»

18:00 – 19:00 – Концертная программа с участием артистов из города Феодосия

19:00 – 20:00 — Театр Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»

20:00 – 21:00 – Праздничная концертная программа ВИА «Лейся, песня» 21:00 – 22:00 – Огненное шоу «Гефест» (Евпатория)

22:00 – 23:00 – Гала-концерт с участием группы «Моральный кодекс» 23:00 – Праздничный фейерверк (гора Митридат)

Ресторан «Галеон» (ротонда)

11:30 – 19:00 – Выставочный комплекс «Керчь – город мастеров» с участием мастеров декоративно-прикладного искусства города Керчи и Республики Крым.

11:30 – 14:00 – Праздничная фотовыставка участников фотоклуба «Пантикапей»

17:00 – 19:00 – Силовой экстрим «Богатырские игры»

Площадка возле МБУДО «ДШИ имени Р.В. Сердюка»

12.00 -20.00 – выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничная выносная торговля.

13.30 – 14.00 – торжественное открытие праздника

14.00 – 15.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Центра детского и юношеского творчества.

15.00-16.00 – праздничная концертно-развлекательная программа театра Алексея Рыбникова «Красная шапочка».

16.00- 17.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Детской школы искусств.

17.00-18.00 – праздничная концертная программа театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».

18.00 – 19.00 Праздничная концертная программа ВИА «Лейся песня»

19.00 – 20.00 – праздничный концерт эстрадного оркестра «Бриз».

Площадка МБУК «Керченский дворец культуры «Корабел»

12.00 – 20.00 – выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, праздничная выносная торговля.

11.45 – 12.00 – торжественное открытие праздника

12.00 – 13.00 – праздничная концертная-развлекательная программа театра Алексея Рыбникова «Красная шапочка»

13.00 – 14.00 – Праздничная концертная программа ВИА «Лейся песня». 14.00 – 16.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов лицея искусств.

16.00 – 17.00 – праздничный концерт с участием творческих коллективов Дома детского и юношеского творчества.

17.00 – 19.00 — праздничный концерт с участием творческих коллективов МБУК «КДК «Корабел»»

19.00 – 20.00 – праздничный концерт кавер-группы «Брейнвош».

15-17 сентября площадь Ленина

10.00 – 21.00 – Развлекательно-познавательная программа «Азбука профессий».

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