План мероприятий на День России в Керчи

В День России в Керчи пройдут праздничные мероприятия.Празднование будет проходить 11 и 12 июня. Редакция KerchINFO.com представляет вам список событий, будущих проходить в этот день.
15.00 КДК «Корабел» Фестиваль хоровой музыки «Ты живи, моя Россия»
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11.00 – 11.30 – Торжественная линейка в летнем оздоровительном лагере «Берег Мечты» с участием представителей администрации, посвященная Дню России
10.00 – 22.00 – Работа аттракционов
12.00 – 20.00 – Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Керчь – город мастеров»
16.00 – фестиваль национальных кухонь
16.00 – 18.00 – Спортивные состязания «Богатырские игры»
16.00 – 17.30 – Концерт ВИА «Гармония»
18.00 – 19.30 – Концертная программа мастеров эстрады «День России» в рамках фестиваля «Боспорские агоны» с участием актеров театра и кино.
20.00 – 22.00 – Концертно-развлекательная программа студенческого клуба КГМТУ
22.00 – праздничный фейерверк
16.00 — Парад дружбы народов
Администрация Керчи приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.
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