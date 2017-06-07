План мероприятий на День России в Керчи

В День России в Керчи пройдут праздничные мероприятия.Празднование будет проходить 11 и 12 июня. Редакция KerchINFO.com представляет вам список событий, будущих проходить в этот день.

11 июня

15.00 КДК «Корабел» Фестиваль хоровой музыки «Ты живи, моя Россия»

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12 июня

11.00 – 11.30 – Торжественная линейка в летнем оздоровительном лагере «Берег Мечты» с участием представителей администрации, посвященная Дню России

Городская набережная

10.00 – 22.00 – Работа аттракционов

12.00 – 20.00 – Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Керчь – город мастеров»

16.00 – фестиваль национальных кухонь

16.00 – 18.00 – Спортивные состязания «Богатырские игры»

16.00 – 17.30 – Концерт ВИА «Гармония»

18.00 – 19.30 – Концертная программа мастеров эстрады «День России» в рамках фестиваля «Боспорские агоны» с участием актеров театра и кино.

20.00 – 22.00 – Концертно-развлекательная программа студенческого клуба КГМТУ

22.00 – праздничный фейерверк

Бульвар Пионеров

16.00 — Парад дружбы народов

Администрация Керчи приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России.

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