План мероприятий в День памяти жертв депортации из Крыма

В четверг, 18 мая в Керчи состоится ряд мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма. Городская администрация опубликовала план мероприятий, которые пройдут в этот день.

План мероприятий, посвященных Дню памяти жертв депортации из Крыма

Так, в 10:00 около ж/д вокзала, состоится возложение цветов к памятнику жертв депортации. Также, там состоится акция «Голубая ленточка», людям раздадут ленты цветов крымскотатарского флага.

В 13:00, в мечети Джума–Джами, расположенной по улице Пушкина, 8, состоится служба в честь жертв депортации. Помимо этого, уже вечером, с 20:00 до 21:00 на центральной площади Керчи – площади Ленина, пройдет акция «Зажги огонь в своем сердце!», в рамках которой из зажженных свечек будет выложен контур Крыма.

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Также в горадминистрации обращаются к предпринимателям города. 18 мая всем без исключения организациям Керчи необходимо будет приспустить флаги.

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