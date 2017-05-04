План мероприятий в Керчи на 8-9 мая

Планам свойственно меняться, вот и сегодня городская администрация опубликовала обновленный план мероприятий, которые будут проходить 8-го и 9-го мая в честь празднования Дня Победы в Керчи.
Итак, 8 мая в 9.00 Открытие Поклонного Креста на площадке Керченской переправы. В 10.00 – возложение цветов к памятным местам: Приморский парк – Братская могила; пос. Капканы – Братская могила; Акватория городской набережной; пос. Эльтиген – братская могила.
11.00 Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза, которые освобождали город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков, высадка 147 именных саженцев (пос. Эльтиген)
19.00-22.00 Факельное шествие:
19.00-20.00 — Построение колонн
20.30-21.00 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)
21.00-21.30 — Движение колонны по Митридатской лестнице
21.30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат
22.00 — Праздничный фейерверк
Ну а 9-го мая керчан уже традиционно ожидают следующие мероприятия
10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов
11.00 — Акция «Бессмертный полк»
11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк»
Посещение Большого десантного корабля
12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг
12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа
«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»
13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:
— Показательные выступления спортивных клубов города
— Акция «Рекорд Победы»
— Выступление ВИА «Аверс»
13.00-17.00 Патриотическая акция «Найти солдата»
16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:
16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»
18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)
18.50 — Всероссийская единая Минута молчания
20.00-22.00 — Праздничная концертная программа
22.00 Военный салют
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