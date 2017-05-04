План мероприятий в Керчи на 8-9 мая

Планам свойственно меняться, вот и сегодня городская администрация опубликовала обновленный план мероприятий, которые будут проходить 8-го и 9-го мая в честь празднования Дня Победы в Керчи.

Итак, 8 мая в 9.00 Открытие Поклонного Креста на площадке Керченской переправы. В 10.00 – возложение цветов к памятным местам: Приморский парк – Братская могила; пос. Капканы – Братская могила; Акватория городской набережной; пос. Эльтиген – братская могила.

11.00 Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза, которые освобождали город-герой Керчь от немецко-фашистских захватчиков, высадка 147 именных саженцев (пос. Эльтиген)

19.00-22.00 Факельное шествие:

19.00-20.00 — Построение колонн

20.30-21.00 — Движение к подножью г. Митридат (ул. Советская – Адмиралтейский проезд – ул. Театральная – подножье горы Митридат – Обелиск Славы)

21.00-21.30 — Движение колонны по Митридатской лестнице

21.30 — Театрализованное представление с элементами исторической реконструкции «Не прервется память поколений» на горе Митридат

22.00 — Праздничный фейерверк

Ну а 9-го мая керчан уже традиционно ожидают следующие мероприятия

ул. Кирова

10.00 -11.00 — Праздничный Военный парад ко Дню Победы, прохождение военных парадных расчетов

11.00 — Акция «Бессмертный полк»

11.30 — Возложение цветов к Пантеону Славы участниками акции «Бессмертный полк»

Посещение Большого десантного корабля

гора Митридат

12.00 — Торжественная церемония возложения цветов к Обелиску Славы. Праздничный митинг

12.30-15.00 — Солдатский привал и праздничная концертная программа

«Где же вы теперь, друзья-однополчане!»

Сквер Мира (площадка перед театром Пушкина)

13.00-15.00 Международная патриотическая акция «Рекорд Победы»:

— Показательные выступления спортивных клубов города

— Акция «Рекорд Победы»

— Выступление ВИА «Аверс»

13.00-17.00 Патриотическая акция «Найти солдата»

Городская набережная

16.00-22.00 Праздничная программа «Слава тебе – победитель солдат!»:

16.00-18.00 — Фестиваль песни «Поклонимся Великим тем годам»

18.00-20.00 — Концертная программа с участием городских духовых оркестров (батл)

18.50 — Всероссийская единая Минута молчания

20.00-22.00 — Праздничная концертная программа

Генмол

22.00 Военный салют

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