«Планета ПРОСПОРТ» поздравляет керчан с Новым годом

Новый год уже на пороге. В керченских домах начали резать салаты, смотреть советские фильмы и заниматься уборкой – в общем, заниматься всеми новогодними делами. С наступающим праздником керчан спешат поздравить детские секции спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ».

С Новым годом 2018 спешат поздравить керчан воспитанники детской академии ФК «Океан», группа Fly dance kids, школа айкидо «Мусуби», секция по теннису, секция борьбы самбо.

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К юным спортсменам присоединились также их тренеры и наставники.

Воспитанники спортивных детских секций СК «Планета ПРОСПОРТ» желают керчанам счастья, побед, успехов и здорового образа жизни.

С Новым годом!

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