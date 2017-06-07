Планируете событие? Нуждаетесь в профессиональной поддержке в проведении свадьбы, корпоратива, фуршета? Жаждете уникального праздника?

Команда ЭКЛЕКТИКА (кафе «Вкус Жизни» и Bon Appetit) спешит представить новую услугу — КЕЙТЕРИНГ (выездное обслуживание).

Мы глубоко убеждены, что в век стремительно развивающихся технологий, сервис тоже не должен стоять на месте. Пришло время предвкушать приближающееся событие в Вашей жизни, а не утопать в подготовительных заботах и переживаниях. Мы знаем, как сделать Ваш праздник ярко и незабываемо!

КЕЙТЕРИНГ от ЭКЛЕКТИКА company — это выездное обслуживание частных и корпоративных мероприятий на любой вкус.

Выбирая нас, Вы получаете профессиональную поддержку в проведении мероприятий и торжеств различных форматов:

— свадьба;

— банкет;

— фуршет;

— корпоратив;

— романтическое свидание на природе;

— шведский стол по случаю открытия магазина / бутика / агентства;

— детский праздник;

— вечеринка в честь Дня Рождения;

— предложение руки и сердца и т.д.

Мы поможем организовать Ваше событие дома, на природе, в офисе и других возможных площадках.

У нас есть все необходимое для проведения праздника Вашей мечты:

Кухня на колесах (фудтрак);

Выносная мебель;

Предметы сервировки;

Декор;

Музыкальная аппаратура;

Candy bar;

Возможность проведения кулинарных мастер-классов, игры в пейнтбол.

В Вашем распоряжении будет квалифицированная команда обслуживающего персонала (повара/бармены/официанты).

Помимо предоставления услуги «выездное обслуживание» оказываем содействие в подборе ведущего, декоратора, флориста, фотографа, аниматора и пр.

Мы имеем опыт проведения таких масштабных мероприятий, как:

— выездное обслуживание Заседания Государственного совета РФ с участием Президента РФ В.В. Путина, Премьер-министра и Совета Министров РФ;

— выездное обслуживание Заседания Общественного совета за ходом строительства моста через Керченский пролив с участием Главы Республики Крым С.В. Аксенова;

— выездное обслуживание международного танцевального фестиваля «Потоки Танца.

Наш основной принцип — это индивидуальный подход к каждому заказчику и максимальное воплощение в реальность его пожеланий.

По всем вопросам и за дополнительной консультаций:

+7 978 888 68 01

catering@eclektik.ru

Поведайте нам о своих мечтах, и мы придумаем сценарий Вашего уникального праздника!

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