Планируете событие? Нуждаетесь в профессиональной поддержке в проведении свадьбы, корпоратива, фуршета? Жаждете уникального праздника?

Команда ЭКЛЕКТИКА (кафе «Вкус Жизни» и Bon Appetit) спешит представить новую услугу — КЕЙТЕРИНГ (выездное обслуживание).
Мы глубоко убеждены, что в век стремительно развивающихся технологий, сервис тоже не должен стоять на месте. Пришло время предвкушать приближающееся событие в Вашей жизни, а не утопать в подготовительных заботах и переживаниях. Мы знаем, как сделать Ваш праздник ярко и незабываемо!
КЕЙТЕРИНГ от ЭКЛЕКТИКА company — это выездное обслуживание частных и корпоративных мероприятий на любой вкус.
Выбирая нас, Вы получаете профессиональную поддержку в проведении мероприятий и торжеств различных форматов:
— свадьба;
— банкет;
— фуршет;
— корпоратив;
— романтическое свидание на природе;
— шведский стол по случаю открытия магазина / бутика / агентства;
— детский праздник;
— вечеринка в честь Дня Рождения;
— предложение руки и сердца и т.д.
Мы поможем организовать Ваше событие дома, на природе, в офисе и других возможных площадках.
У нас есть все необходимое для проведения праздника Вашей мечты:
В Вашем распоряжении будет квалифицированная команда обслуживающего персонала (повара/бармены/официанты).
Помимо предоставления услуги «выездное обслуживание» оказываем содействие в подборе ведущего, декоратора, флориста, фотографа, аниматора и пр.
Мы имеем опыт проведения таких масштабных мероприятий, как:
— выездное обслуживание Заседания Государственного совета РФ с участием Президента РФ В.В. Путина, Премьер-министра и Совета Министров РФ;
— выездное обслуживание Заседания Общественного совета за ходом строительства моста через Керченский пролив с участием Главы Республики Крым С.В. Аксенова;
— выездное обслуживание международного танцевального фестиваля «Потоки Танца.
Наш основной принцип — это индивидуальный подход к каждому заказчику и максимальное воплощение в реальность его пожеланий.
По всем вопросам и за дополнительной консультаций:
+7 978 888 68 01
catering@eclektik.ru
Поведайте нам о своих мечтах, и мы придумаем сценарий Вашего уникального праздника!
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