Планируете событие? Нуждаетесь в профессиональной поддержке в проведении свадьбы, корпоратива, фуршета? Жаждете уникального праздника?

Планируете событие? Нуждаетесь в профессиональной поддержке в проведении свадьбы, корпоратива, фуршета? Жаждете уникального праздника?
Июнь 07 15:49 2017

Команда ЭКЛЕКТИКА (кафе «Вкус Жизни» и Bon Appetit) спешит представить новую услугу — КЕЙТЕРИНГ (выездное обслуживание).

Мы глубоко убеждены, что в век стремительно развивающихся технологий, сервис тоже не должен стоять на месте. Пришло время предвкушать приближающееся событие в Вашей жизни, а не утопать в подготовительных заботах и переживаниях. Мы знаем, как сделать Ваш праздник ярко и незабываемо!

вкус жизни

КЕЙТЕРИНГ от ЭКЛЕКТИКА company — это выездное обслуживание частных и корпоративных мероприятий на любой вкус.

Выбирая нас, Вы получаете профессиональную поддержку в проведении мероприятий и торжеств различных форматов:

— свадьба;
— банкет;
— фуршет;
— корпоратив;
— романтическое свидание на природе;
— шведский стол по случаю открытия магазина / бутика / агентства;
— детский праздник;
— вечеринка в честь Дня Рождения;
— предложение руки и сердца и т.д.

Мы поможем организовать Ваше событие дома, на природе, в офисе и других возможных площадках.

вкус жизни

У нас есть все необходимое для проведения праздника Вашей мечты:

  • Кухня на колесах (фудтрак);
  • Выносная мебель;
  • Предметы сервировки;
  • Декор;
  • Музыкальная аппаратура;
  • Candy bar;
  • Возможность проведения кулинарных мастер-классов, игры в пейнтбол.

В Вашем распоряжении будет квалифицированная команда обслуживающего персонала (повара/бармены/официанты).
Помимо предоставления услуги «выездное обслуживание» оказываем содействие в подборе ведущего, декоратора, флориста, фотографа, аниматора и пр.

Мы имеем опыт проведения таких масштабных мероприятий, как:
— выездное обслуживание Заседания Государственного совета РФ с участием Президента РФ В.В. Путина, Премьер-министра и Совета Министров РФ;
— выездное обслуживание Заседания Общественного совета за ходом строительства моста через Керченский пролив с участием Главы Республики Крым С.В. Аксенова;
— выездное обслуживание международного танцевального фестиваля «Потоки Танца.

Наш основной принцип — это индивидуальный подход к каждому заказчику и максимальное воплощение в реальность его пожеланий.

По всем вопросам и за дополнительной консультаций:

+7 978 888 68 01
catering@eclektik.ru

 Поведайте нам о своих мечтах, и мы придумаем сценарий Вашего уникального праздника!

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