Планы ОНФ на 2018 год: дороги и «доступная среда»

В Крыму прошла конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта, под председательством главы Крыма Сергея АКСЁНОВА. Участники подвели итоги работы этого года, а также наметили планы работы на 2018 год.

По словам главы Республики, в течение 2017 года волонтёры затрагивали важные проблемы для всего полуострова – здравоохранение, дорожно-транспортную систему и формирование «Доступной среды». Последнему направлению будет уделено большое внимание в следующем году, поскольку в нескольких городах восточного Крыма, в том числе и в Керчи есть проблема низкой доступности реабилитации детей-инвалидов. Общественники предложили принять меры к повышению доступности получения реабилитации для детей.

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В ходе встречи, эксперты проекта Народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» внесли предложения по ремонту наиболее востребованных среди крымчан региональных дорог полуострова, а активисты проекта «Генеральная уборка» попросили ликвидировать нанесенные на интерактивную карту свалок объекты по всему Крыму, обратив особое внимание на полигон в Алуште, свалки возле Дарсана в Ялте, Партизанского кладбища в Керчи и возле поселка Береговое в Феодосии.

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Как отметили активисты ОНФ, в дальнейшем они будут держать на общественном контроле полноту и качество реализации предложений крымскими властями.

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