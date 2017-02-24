Пластиковые окна: как правильно выбрать?

Большинство людей хорошо знает, что окна из пластикового профиля способны обеспечить в помещениях необходимый уровень звуко- и теплоизоляции. Такие конструкции нет необходимости заклеивать, поскольку они обладают хорошей герметичностью. Это очень хорошо для зимы, а что касается лета, то в этот период изделия можно использовать в другом рабочем режиме благодёаря возможности перенастройки фурнитуры.

Лидирующее место в изготовлении пластиковых окон уверенно занимают немецкие компании, владеющие производственными мощностями как в самой Германии, так и за ее пределами. Используется инновационное высокотехнологичное оборудование, при помощи которого квалифицированные рабочие создают качественную и долговечную продукцию.

Чтобы правильно выбрать металлопластиковые окна в Керчи, следует предварительно ознакомиться с их основными характеристиками, а также критериями покупки.

Итак, основными критериями выбора пластиковых окон являются:

количество камер в стеклопакете

Конструкция обычного пластикового окна подразумевает собой раму из соответствующего профиля с металлическим армированием, куда вставляется стеклопакет, состоящий из одной или нескольких камер определенной толщины. От этих показателей напрямую зависит степень теплоизоляции помещения.

Толщина стеклопакетов может довольно сильно различаться. К примеру, у одних производителей она может составлять 35–40, а у других — 40–50 миллиметров. Каждый стеклопакет внутри может быть заполнен либо инертным газом, либо воздухом, что никак не влияет на высокую степень герметичности изделия.

Для улучшения теплоизоляции помещения устанавливают окна со стеклопакетами из двух и даже трех камер. Количество камер можно определить по числу алюминиевых дистанционных прослоек (рамок). При необходимости разобрать окно, не следует делать это самостоятельно, поскольку под рамками находится герметик. Такую процедуру стоит доверить квалифицированному специалисту

ширина профиля

Современные пластиковые окна обычно изготовляются из профиля шириной 50–150 миллиметров. По мнению специалистов, этот параметр практически никак не влияет на степень теплопроводности конструкций, если они состоят из двухкамерных стеклопакетов и многокамерного профиля. Если используется однокамерный профиль, то его ширина должна быть как минимум 70 миллиметров

число камер профиля

В настоящее время пластиковые окна представлены широким ассортиментом, где можно встретить профиль с различным количеством камер, начиная от одной и заканчивая шестью. Многие немецкие компании изготовляют конструкции различной стоимости, которая во многом зависит от числа камер профиля. Чем больше количество камер, тем выше степень теплоизоляции помещения. Внутри профиля находится воздух, обладающий, как известно, низким коэффициентом теплопроводности

способ открывания

В настоящее время по способу открывания различают несколько видов пластиковых окон:

поворотные;

откидные;

поворотно-откидные;

глухие.

Для обычных городских квартир идеальными являются поворотно-откидные конструкции. Глухие окна совсем не открываются, поэтому их чаще всего устанавливают на лоджиях и балконах

дополнительные характеристики

При выборе пластикового окна следует учитывать также различные дополнительные свойства, которых довольно много. Если конструкцию планируется установить на южной, солнечной стороне, то следует использовать стекла с особым покрытием, обеспечивающим защиту помещения от проникновения ультрафиолетовых лучей и радиации. Москитная сетка позволит защититься от надоедливых насекомых, а если в ней есть мелкие ячейки, то и от уличной пыли.

Если окнам требуется обеспечить повышенную ударопрочность, то поверхность стекол снаружи покрывают специальной пленкой. Она обладает не только высокой прочностью и способностью защитить материал от небольшого взрыва или царапин, но и хорошими антивандальными свойствами.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





