Площадь Ленина в Керчи

Площадь Ленина находится в центре Керчи. Городская достопримечательность привлекает туристов и радует глаз жителям города. Однако не каждый знает, что центральная точка города имеет свою интересную историю.

Читайте: Достопримечательности Крымского полуострова запечатлены в презентационных видеороликах

История площади Ленина в Керчи

Свое начало площадь берет в 30-е годы XIX века. Изначально она была создана на территории разрушенной турецкой крепости и носила название Биржевой, а затем Таманской.

Позже на месте площади был организован рынок и стоянка извозчиков. Имя центральной достопримечательности также было изменено: сперва на Предтеченскую, а позднее – на площадь Толстого. Современное название площади Ленина возникло только в 60-х годах XX века.



Реконструкция площади Ленина

В 2007-2008 годах площадь была полностью реконструирована и приобрела современный ухоженный вид. Автором проекта является Анатолий Сальников. Главную площадь Керчи выложили брусчаткой и керчане встретили Новый 2008 год уже на обновленной Она стала любимым местом для прогулок, а также постоянной локацией для проведения городских встреч, мероприятий и концертов. Ежегодно на Керченской площади зажигает свои огни новогодняя елка.

Что находится рядом с площадью Ленина

Недалеко от площади расположена Стелла с Золотым грифоном, который является символом города. Она была установлена в 2000 году в честь 2600 юбилея Керчи. Грифон – это мифическое животное, которое выступает в роли хранителя города. Снизу вокруг Стеллы расположены звезды с названиями городов-героев и капсулы, содержащие землю, привезенную из каждого города.

По соседству с главной площадью Керчи находится сквер Мира, который был создан в послевоенный период. В то время на этой территории собирались простые рабочие, которые пытались организовать здесь место для совместного отдыха и времяпрепровождения. Свое название сквер получил в честь окончания Второй Мировой войны и на основе стремлений советского народа к миру и благополучию. В 2007-2008 году в сквере была произведена реконструкция. На его территории установили фонтан и высадили декоративную растительность.

Читайте: Как изменилась Керчь за сто лет (фото)

Также неподалеку площади расположен православный Храм Святого Иоанна Предтечи, который представляет собой памятник византийского зодчества. Церковь состоит из древней части и пристройки XIX века.

Современная площадь Ленина является одной из главных городских достопримечательностей, которая всегда наполнена туристами и гостями города. Она является визитной карточкой Керчи, сочетая в себе исторические памятники и современные архитектурные решения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

