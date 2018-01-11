Площади зелёных зон в Крыму увеличились на 3 500 000 м²

Площадь зелёных насаждений в Крыму за прошедший год увеличилась на 350 гектаров, также на полуострове созданы три новых природных заказника.

Об этом сегодня в День заповедников и национальных парков, сообщил глава Республики Сергей АКСЁНОВ.

В своём поздравлении глава Крыма отметил, что крымские заповедники, парки и леса – уникальные памятники природы:

«И, конечно, это важный фактор социально-экономического развития. На территории нашей республики 189 региональных особо охраняемых природных территорий. В прошедший Год экологии в Крыму проводились широкомасштабные экологические акции, в которых приняли участие около четверти миллиона человек. Площади зелёных насаждений увеличились на 350 гектаров. Созданы три новые особо охраняемые природные территории: государственные природные заказники регионального значения «Аунлар» (Судак), «Красная заря» (Бахчисарайский район), комплексный заказник «Озёра Ачи и Камышинский луг» (Феодосия)».

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Сергей АКСЁНОВ поблагодарил сотрудников крымских природных парков за труд и любовь к родному краю, и призвал крымчан бережно относится к природным ресурсам полуострова.

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