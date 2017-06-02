На контроле пляж «Черепашка»: трава и гниющие водоросли

В редакцию KerchINFO поступило письмо от читателя, который собственной персоной решил проверить готовность керченского пляжа «Черепашка». Ведь по версии Крыма пляжный сезон срывается, а по версии керченских властей, пляжи к курортному сезону готовы.

На самом пляже, признаков благоустройства не наблюдается. Камыши не скошены, трава не скошена, возле берега – узкая полоска с песком, среди которого то тут, то там валяется мусор. Возле берега – прибитые волнами к берегу гниющие водоросли.

Скамеек под навесами также не наблюдается. «Грибки», которые должны быть оборудованы сидениями, этими самыми местами для сидения не оборудованы.

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Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что пляж к сезону не готов. И хотя керчане уже выходят туда купаться, этот пляж даже «диким» назвать сложно.

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