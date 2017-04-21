Пляж Сморжевского: без мусора и бутылок

Один из пляжей Керчи привели в порядок. Керчь готовится к лету.

Пляж Сморжевского пользуется популярностью среди жителей соседних домов. Это место не пустует даже зимой. Керчане всегда спускаются к берегу, чтобы покормить птиц, полюбоваться пейзажем, сделать пару кадров на память или просто, сбежать от городской суеты, шума машин и большого количества людей.

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Летом же тут аншлаг: сложно найти свободное место, чтобы понежиться под солнышком. Туристы сюда не захаживают, а вот для местных жителей, у которых нет времени выезжать за город, «Сморжик» (как его ласково называют керчане) — отличный вариант.

И вот, в преддверии праздников и летнего сезона этот пляж очистили от мусора.

Как он сразу преобразился! Главное, чтобы этот порядок местные жители и коммунальщики смогли теперь поддерживать.

Автор фото: Людмила Бахарева.

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