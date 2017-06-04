Пляж «Утинка»: все по-старому, но чуточку лучше

Редакция KerchINFO продолжает осмотр пляжей и мест отдыха, которые к текущему времени должны быть готовы к курортному сезону.

Пляж «Утинка» тяжело назвать одним из главных объектов, куда в первую очередь приедет турист. Скорее это место отдыха для «местных». Некогда этот уголок облюбовали люди пожилого возраста, но сегодня можно наблюдать другую картину.

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В 2017 году благоустройство «Утинки» почти не вызывает нареканий: добротная детская площадка, мангал, раздевалка, новые скамьи и урны. На импровизированном пляже поддерживают чистоту и редко можно встретить груды мусора.

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Основной спуск к морю – бетонная лестница, которую каждый год «съедает» море, в воде – водоросли. Возможно это единственное, что смущает взор. Хотя, стоит задуматься и о замене перил, они превратились в груду ржавого металла и лишний раз отдыхающие к ним не прикасаются.

Ранее журналисты KerchINFO ознакомились с ситуацией на пляже «Черепашка» и Сморжевского. Оказалось, что слова чиновников о полной готовности к туристическому сезону не всегда правдивы.

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