Пляжи Керчи не готовы: сезон провален?

Несмотря на то, что руководство Керчи заявило сайту KerchINFO.com, что пляжи нашего города полностью готовы к сезону, руководство Крыма так не считает. В Крыму заявили, что пляжи полуострова не готовы, и подготовка к пляжному сезону провалена.

Так, информагенство РИА Крым, со ссылкой на начальника главного контрольного управления аппарата Совета министров РК Елену Шевцову. Она отметила, что ни одно муниципальное образование Крыма, не подготовило должным образом пляжи к курортному сезону.

По ее словам, во всем Крыму, разрешение от санитарной службы получило меньше 30% пляжных территорий, разрешение от Роспотребнадзора – менее 15%. В частности, Керчь, как и многие другие города Крыма, не заключили в полном объеме договоры на санитарную экспертизу. Происходит это из-за того, что на полуострове постоянно проходят конкурсы, которые впоследствии признаются несостоявшимися.

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В свою очередь, Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что пользование пляжами в ущерб санитарным нормам, недопустимо и подчеркнул, что на пляжах, которые не готовы к курортному сезону, будут установлены таблички с предупреждением о том, что пляж закрыт.

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