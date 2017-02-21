Пляжи Керчи сделают доступными для инвалидов

Керченские пляжи оборудуют для инвалидов. Об этом сообщил вчера Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.
По поручению Председателя Совета министров РК была создана межведомственная комиссия по обследованию пляжей общего пользования на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями.
Вчера помощник Главы республики по делам инвалидов Станислав Бризецкий и рабочая коллегия представителей Минтруда и Министерства курортов и туризма Крыма прибыли в Керчь, чтобы осмотреть пляжные территории города.
По программе социальной защиты Республики Крым при Министерстве труда межведомственной комиссией были осмотрены керченский Городской пляж и береговая линия в поселке Героевское.
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Обе пляжные территории обследовались на предмет их доступности для людей с ограниченными возможностями, чтобы выявить, какие зоны отдыха пригодны для полноценного использования, а какие требуют усовершенствования.
В ходе осмотра обсудили основные стандартные требования по оборудованию пляжных зон для их доступности людям с ограниченными возможностями.
По итогу рабочей встречи коллегией специалистов было принято оборудовать керченские пляжи деревянными настилами, специальными спусками в воду, сделать доступными санитарно-гигиенические комнаты и раздевалки, а также установить указательные знаки от остановочных пунктов до самой территории пляжей.