Плюсы и минусы отдыха в Керчи

Керчь всегда был привлекательным городом для туристов. Но, к сожалению, он всегда отставал от Ялты, Судака и Севастополя. Почему так сложилось, попробуем выяснить вместе.Керчь – древнейший город России, с роскошной историей, удивительными памятниками архитектуры, которые сохранились до сих пор, благоприятным для отдыха климатом и уникальным месторасположением – на пересечении двух морей.

Однако, как оказывается, этого мало, для того, чтобы привлечь в город искушенных туристов.

Почему в Керчи отдыхать хорошо

Прежде всего, Керчь прекрасна своим расположением. Ведь, выбирая отдых тут, вы сразу получаете возможность понежиться, как на черноморском, так и на азовском пляжах. Те, кто считают, что между ними нет разницы, просто не были на каком-то из них! Более того, туристы в Керчи могут побывать не только на благоустроенных городских пляжах, где всегда масса народа, но и посетить дикие пляжи, где практически нет людей, прозрачная вода, а берег похож на кадры из фильма про необитаемые острова.

Важным плюсом Керчи являются бесчисленные достопримечательности. Если начать их перечислять, можно вовсе не закончить эту статью, а окунуться с головой во многовековую историю региона.

26 веков! Поверьте, этот город впитал в себя массу интересного и сможет удивить даже самого эрудированного и повидавшего туриста: крепость «Керчь», крепость «Еникале», множество курганов, древнейшая церковь Европы, раскопки античных городищ, Пантикапей на горе Митридат, легендарные каменоломни и еще много-много всего!

Современная гордость и особенность города – строительство моста через Керченский пролив. Приезжая на отдых в Керчи, вы сразу получаете уникальную возможность посетить смотровую площадку стройки века и вдоволь налюбоваться столь масштабным действом, а также сделать пару кадров на память.

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Недостатки отдыха в Керчи

При всех достоинствах в Керчи есть несколько существенных изъянов, из-за которых в город едет сравнительно небольшое количество туристов.

Минус Керчи – инфраструктура. Все пансионаты и места отдыха расположены за пределами города – в пгт и селах, выбраться из которых крайне проблематично без личного транспорта. Любой турист, приезжая в Крым, хочет и насладиться морем и познакомиться с городом. В Керчи совместить эти пункты весьма непросто.

Путеводители знают про Керчь очень мало. Приезжие, как правило, дальше центральной улицы Керчи и нескольких пляжей не едут, поскольку путеводители не могут показать настоящую Керчь, это под силу лишь местным жителям и экскурсоводам с большим опытом работы. Вот где кладезь уникальной информации и мест, которые заставят вас по-настоящему полюбить этот город.

Молодых путешественников расстроит отсутствие пляжных вечеринок, аквапарка и различных экстремальных видов спорта, которые могли бы сделать Керчь намного ярче не только для туристов, но и для горожан.

Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли ехать в Керчь – ответ однозначный – да! Но прежде, чем это сделать лучше хорошо изучить этот город из интернет-источников, а в идеале – завести знакомство с активными местными жителями! Тогда незабываемый отдых в самом загадочном городе Крыма вам обеспечен!

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