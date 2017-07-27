По дороге на паромную переправу погибло четыре человека

Движение на федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь на участке подъезда к порту «Кавказ» обеспечено в штатном режиме. Дорожные службы ведут ликвидацию последствий ДТП, произошедшего здесь ранним утром 27 июля, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

ДТП произошло в светлое время суток, в 05:30, на участке км 137 трассы А-290 (коса Чушка, участок между п. Ильич и портом «Кавказ»). В момент происшествия состояние дорожного покрытия – сухое.

По предварительным данным, легковой автомобиль «ВАЗ 21111» выехал на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с частным автобусом, осуществляющим разовую коммерческую перевозку «Порт Кавказ» — Анапа. Автобус, уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий на обочине КАМАЗ. От сильного удара КАМАЗ отбросило на стоявший на обочине впереди него другой КАМАЗ.

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В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставили восьмерых пассажиров автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Перерывов в движении ДТП не вызвало.

Трасса А-290 соответствует 2-ой технической категории. Число полос движения – 2-3. Интенсивность движения в соответствии с техническим паспортом – более 20 тыс. авт./сутки.

За ФКУ Упрдор «Тамань» на праве оперативного управления закреплен 43-километровый участок трассы А-290 на подъезде к порту «Кавказ». За 2016 год здесь зафиксировано снижение общего количества ДТП на 32% в сравнении с 2015 года (произошло 13 ДТП, все – не связаны с дорожными условиями).

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