По дороге на паромную переправу погибло четыре человека

По дороге на паромную переправу погибло четыре человека
Июль 27 10:24 2017

Движение на федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь на участке подъезда к порту «Кавказ» обеспечено в штатном режиме. Дорожные службы ведут ликвидацию последствий ДТП, произошедшего здесь ранним утром 27 июля, передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

ДТП произошло в светлое время суток, в 05:30, на участке км 137 трассы А-290 (коса Чушка, участок между п. Ильич и портом «Кавказ»). В момент происшествия состояние дорожного покрытия – сухое.

авария по пути на паромную переправуПо предварительным данным, легковой автомобиль «ВАЗ 21111» выехал на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с частным автобусом, осуществляющим разовую коммерческую перевозку «Порт Кавказ» — Анапа. Автобус, уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий на обочине КАМАЗ. От сильного удара КАМАЗ отбросило на стоявший на обочине впереди него другой КАМАЗ.

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В результате ДТП на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля и 47-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение доставили восьмерых пассажиров автобуса.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Перерывов в движении ДТП не вызвало.

Важнейшие страницы истории Военно-Морского Флота России – в электронных материалах Президентской библиотеки 30 июля 2017 года будет отмечаться День Военно-Морского Флота Российской Федерации. В фонде Президентской библиотеки хранятся десятки различных материалов, рассказывающих как о развитии и становлении флота в России, так и о важнейших событиях, навсегда оставивших имена русских моряков в истории мирового мореплавания. Это электронные копии документов, раритетных книг, энциклопедий, исследований, биографий, альбомов, периодических изданий, оцифрованные документальные фильмы и многое другое. Первые упоминания о прообразе военного флота у славян относятся к I веку: «Первый морской поход в Грецию совершён был овладевшими Киевом дружинниками Рюрика, явившимися перед Константинополем в 865 году, в числе 200 судов. Потом успешные походы в Грецию были совершены князьями Олегом, Игорем и Святославом, завоевавшим придунайскую Болгарию и временно утвердившимся в ней. Сын Святослава, Владимир, ходил по Волге против камских болгар и завоевал у греков Херсонес, сообщает Ф. Ф. Веселаго в своей работе 1893 года «Краткая история Русского флота». Он отмечает: «Эти плавания, сопровождавшиеся разорением берегов и захватом богатой добычи, наводили ужас на прибрежных жителей, и признанное греками господство русских на Чёрном море выразилось названием этого моря – Русским морем». Во времена царствования Михаила Фёдоровича – основателя династии Романовых – была сделана первая попытка заложить настоящий военный корабль по европейскому образцу, оснащённый пушками. Строился он не для военных походов, а для охраны торговых судов, но, «выйдя в Каспийское море, „Фридерик“ погиб там у берегов Дагестана». При Алексее Михайловиче была сделана вторая попытка создания военной силы на море, пишет Ф. Ф. Веселаго, «по ходатайству одной персидской купеческой компании, которая желала перевозить персидские товары в Западную Европу через Россию, и наше правительство, за определённое вознаграждение, обязывалось доставлять и охранять эти товары во время пути. С этой целью в дворцовом селе Дединове в 1667 году заложен корабль „Орёл“ и, кроме того, яхта, бот и две шлюпки». Этот флот тоже постигла печальная участь: «Конечным пунктом, до которого дошли они, была Астрахань, где „Орёл“ сожжён разбойником Стенькою Разиным, а команда разбежалась», – сообщает «Краткая история Русского флота». В электронной копии издания 1904 года «Русский военный флот» можно найти уникальный документ – «Снимок с собственноручной записки Государя Петра Великого о находке ботика и первых плаваниях Его Величества». Буквально своими глазами читатель видит, как начиналась история российского флота: «…случилось нам быть в Измайлове… и, гуляя по амбарам, где лежали останки вещей дома деда Микиты Ивановича Романова, между которыми увидел я (бот) судно иностранное. Спросил вышеречённого Франца, что то за судно, он сказал, что то бот английский. Спросил, где его употребляют, он сказал, что при кораблях для езды и воски. Я… спросил… какое преимущество имеет перед нашими судами… Он мне сказал, что бот ходит… на парусах не только по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело… – пишет Пётр. – Вышеречённый Франц сыскал голландца ж Карштен Брандта, который призван при отце моем в компании морских людей для делания морских судов на Каспийское море, оный бот починил и сделал мачты и паруса…». В фонде Президентской библиотеки хранится цифровая копия издания 1871 года «Дедушка Русского флота, ботик Петра Великого. 1688–1872», которая наиболее полно рассказывает историю этого корабля. Пётр I не только стал отцом-основателем Военно-морского флота Российской империи, он также выступил автором Морского устава – документа, в котором изложены основные законы, касающиеся всех сторон флотской жизни. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с оцифрованными копиями нескольких редакций Устава: 1778 года, 1853 года, 1885 года. «Все чины флота во всякое время и при всех обстоятельствах должны вести себя так, чтобы поддерживать честь русского имени и достоинства русского флага», читаем в разделе устава «Общие обязанности чинов флота». Также на портале представлена видеолекция кандидата исторических наук, доцента исторического факультета СПбГУ Николая Георгиевича Рогулина по теме «Морской устав Петра Великого и военное законодательство петровского времени». История Российского военно-морского флота подробно представлена в таких изданиях из электронного фонда Президентской библиотеки, как «Краткия сведения о русских морских сражениях за два столетия с 1656 по 1856 год» Ф. Ф. Веселаго 1871 года, «Русский флот в царствование императрицы Екатерины II с 1772 г. по 1783 год» А. С. Кроткова 1889 года, «К последним событиям. Т. 1: Современный флот» А. Г. Авчинникова 1905 года, сборник «Российский императорский флот» 1915 года, воспоминания вице-адмирала А. Г. фон Нидермиллера «От Севастополя до Цусимы: воспоминания; Русский флот за время с 1866 по 1906 гг.» 1930 года и многих других. Отдельного упоминания заслуживает электронная коллекция «Экспедиция Русского флота к берегам Северной Америки (1863–1864)», посвящённая походу в 1860-х гг. двух русских крейсерских эскадр к берегам США. Вошедшие в подборку документальные фильмы, подготовленные Президентской библиотекой, рассказывают об одной из ярких и интересных страниц в истории взаимоотношений двух стран. Благодаря этому походу было сорвано вооружённое выступление коалиции европейских государств против России. Кроме того, русский флот внёс заметный вклад в перелом Гражданской войны Севера и Юга, во многом предопределив победу Авраама Линкольна и создание Соединённых Штатов Америки. В электронную коллекцию включены отдельные статьи и обзоры, опубликованные в отечественной печати с момента события по настоящее время, а также очерк, изданный Военно-морским историческим фондом США.Трасса А-290 соответствует 2-ой технической категории. Число полос движения – 2-3. Интенсивность движения в соответствии с техническим паспортом – более 20 тыс. авт./сутки.

За ФКУ Упрдор «Тамань» на праве оперативного управления закреплен 43-километровый участок трассы А-290 на подъезде к порту «Кавказ». За 2016 год здесь зафиксировано снижение общего количества ДТП на 32% в сравнении с 2015 года (произошло 13 ДТП, все – не связаны с дорожными условиями).

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