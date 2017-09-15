По дороге в Керчь столкнулись три автомобиля

На трассе Керчь-Феодосия вновь столкнулись транспортные средства. На этот раз причиной аварии стало несоблюдение дистанции между автомобилями.

Вчера, 14 сентября, в 17:30 водитель автомобиля Черри-Элара, которым управлял гражданин 1983 года рождения, врезался в движущийся впереди Мерседес-Бенс под управлением гр-на 1964 года рождения, после чего произошло столкновение с автомобилем Мазда-323, который двигался по встречной полосе.

Читайте: Трасса Керчь-Феодосия: сбит мотоциклист

При ДТП пострадал пассажир автомобиля Мазда, 1951 года рождения.

Диагноз: ЗЧМТ, гематома лобной части, ссадины головы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

