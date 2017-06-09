По факту кражи створного огня возбудили дело

Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка по информации, размещенной в сети Интернет «Керчанка видела, как дети играли на створном огне».

Установлено, что 18.05.2017, в вечернее время, неустановленное лицо, путем свободного доступа поднялось на вершину навигационного знака «Створный Керченского морского рыбного порта задний № 3492.1», обеспечивающего безопасность мореплавания при входе судов в участок рыбный порт акватории морского порта Керчь, откуда тайно, действуя с прямым умыслом, похитило светосигнальное устройство «Луч-2002» стоимостью 30 094,24 рублей,

Преступными действиями неустановленного лица причинен ущерб филиалу «Госгидрография» ГУП РК «Крымские морские порты» на указанную сумму.

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По результатам проверки, 23.05.2017 Керченским транспортным прокурором вынесено постановление, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, о направлении материалов проверки в Керченский ЛОП Крымского ЛУ МВД России на транспорте для решения вопроса об уголовном преследовании неустановленного лица, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Постановлением дознавателя Керченского ЛОП Крымского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль

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