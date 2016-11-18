Журналисты Kerchinfo.com продолжают следить за развитием резонансной темы по факту незаконной вырубки живых деревьев в Комсомольском парке. На сегодня работа остановлена, ведется проверка.

В администрации Керчи начали разбирательства по факту незаконной вырубки, об этом журналистам Kerchinfo.com рассказал заместитель главы администрации города Богдан ЖОРНЯК. По его словам, действительно существует некий договор на спил сухостоя, однако данная организация начала выполнять работы крайне несвоевременно.

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«Любому понятно, что отличить сухое дерево от живого без помощи специалистов и экологов можно только летом, когда одно дерево с листвой, другое – сухое. Если необходимы дополнительные исследования, то привлекайте экологов, актируйте и проводите работы по вырубке сухостоя», — пояснил Богдан Иванович и добавил, что на сегодняшний день зайти в парк, где осталось три листочка на всех деревьях, и начинать рубить налево и направо все деревья – абсолютно неверно и неправильно.

На данный момент работы остановлены, проводится служебное расследование по этому поводу. Также сотрудниками УЖКХ производится специальное актирование по факту спиленных живых деревьев. Если потребуется, материалы передадут в природоохранную прокуратуру.

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«Перед жителями и перед природой в лице администрации Керчи хочу извиниться – ситуация неприятная», — обратился к горожанам Богдан Жорняк и заверил, что виновные будут наказаны.

Напомним, что 11 ноября группа неизвестных людей спилила около десяти крепких и здоровых деревьев, на месте распилив их на дрова. Когда представители СМИ вызвали представителей муниципального контроля и правоохранителей, выяснилось, что на руках у рабочих документ с разрешительной подписью управления ЖКХ Керчи на вырубку 272 деревьев. После в Керчи начались акции протеста, митинги и сборы подписей в защиту «легких» города.

Незаконная вырубка деревьев в Комсомольском парке видео

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