По керченским улицам прошагали Деды Морозы

Сегодня главную улицу города было не узнать – из обычной прогулочной зоны она превратилась в сказочную аллею зимних волшебников и их друзей. В Керчи впервые прошёл Парад Дедов Морозов!!!!

Волшебные герои под звуки оркестра проследовали от начала улицы Ленина до центральной городской площади. Малыши буквально терялись в таком количестве сказочных персонажей, фотографировались с ними, улыбались и рассказывали стишки.

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Уже на главной площади города новогодние волшебники кружились в хороводах и поздравляли керчан со сцены: кто-то желал просто здоровья и счастья исполнения желаний, а кто-то – хороших дорог и установки бесплатных газовых счётчиков и скорейшего открытия Крымского моста. Дед Мороз и Снегурочка от МЧС удивили керчан, приехав на площадь на квадроцикле, а ещё пожелали всем безопасного Нового года: «Если вы зажжёте свечи и бенгальские огни, помните, что в это вечер очень грозные они. Искру можно не заметить и бывает каждый год у пожарных на планете совершается коллапс». Команда зимних героев из детского сада №55 прибежали с огромным мешком воздушных шариков, волшебники из Морского технического лицея читали реп…

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Деды морозы не зря старались в оригинальности, лучшие из лучших получили за свои костюмы, бороды и пожелания – призы.

Так, третье место заняли герои из детского сада №55, второе место получили студенты Морского лицея, а первое – «спасательные» Деды морозы – все они помимо благодарностей вернулись со сцены с телевизорами!Как призналась Дед Мороз победитель – они со снегуркой долго готовились и учили слова, но это того стоило!

Атмосфера приближающего праздника и волшебства – вот что чувствовалось весь этот вечер. А это значит, что в следующем году такой парад обязательно повторится.

Ищите себя на фотографиях КерчьИНФО, запомним это волшебное событие вместе ;)

Парад Дедов Морозов в Керчи фото



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