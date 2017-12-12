По керченским улицам впервые прошагают Деды Морозы и Снегурочки

На следующей неделе, 23 декабря в Керчи впервые пройдёт городской праздничный парад Дедов Морозов и Снегурочек. Нарядится зимними волшебными героями могут все желающие керчане.

Керченские Деды Морозы и Снегурочки прошагают по улицам Пирогова и Ленина, а на главной площади города закружатся в большом новогоднем хороводе. Главное условие для участников парада – прийти в праздничном костюме. Количество участников – не ограничено, можно (и даже, желательно) приходить целыми семьями, празднично оформлять свои автомобили или детские коляски :)

Каждый участник получит памятный диплом, а победители праздничного шествия получат ценные подарки.

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Заявки на участие принимаются до 22 декабря на электронный адрес: kerchgdk@gmail.com. В заявке нужно указать наименование организации, количество участников, ФИО контактного лица, должность, контактный телефон и электронную почту. Телефоны для справок +7 (36561) 2- 04 -78, с 9.00-17.00 часов.

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