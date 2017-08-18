По Керченскому мосту может пройти массовый забег

Федеральным дорожным агентством подготавливается предложение о возможности проведения массового любительского забега по готовому мосту в Крым. Об этом рассказал глава ведомства Роман Старовойт на форме «Территория смыслов».

В ходе форума, на котором выступал Глава Росавтодора Роман Старовойт, был поднят вопрос о возможности организации любительского забега по транспортному переходу через Керченский пролив.

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Как оказалась, аналогичное предложение ведомство уже готовит для рассмотрения и хочет сделать подобное мероприятие регулярным.

«Я увлекаюсь бегом на любительском уровне. Мы готовим предложения, чтобы сделать регулярный забег после ввода объекта в эксплуатацию. Здесь нужно внимательно посмотреть по безопасности. Это особый режим эксплуатации объекта. До открытия, до ввода в эксплуатацию мы вряд ли сможем это организовать», — ответил глава Федерального дорожного агентства.

Напомним, автомобильную часть Керченского моста введут в эксплуатацию в декабре 2018 года, его длина составит более 19 км.

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