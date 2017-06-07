По Орджоникидзе вместо дороги отремонтируют водовод

В администрации Керчи прошло заседание, на котором обсудили вопросы использование средств федеральной целевой программы, касательно нового детского садика на Марате, а также о полигоне твердых коммунальных отходов и ряде других объектов.

В частности, как сообщает пресс-служба администрации города, подрядчики и руководители ресурсных предприятий Керчи выдвигали свои предложения касательно выноса коммуникаций на объектах за границы, отведенные на объекты ФЦП. Также был обсужден вопрос о реконструкции разводящих сетей города. Одним из приоритетных направлений в этой отрасли стала реконструкция магистрального водовожа по улице Орджоникидзе.

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Как отметил заместитель главы администрации Керчи Николай ЗОТОВ, из-за большого количества жалоб керчан на состояние дороги на том участке, дорожное полотно собирались менять в первую очередь. Однако из-за ремонта водовода, капремонт дороги будет проведен позже.

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