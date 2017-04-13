По ответственным за свалки «ударили рублем»

Представителей МУПов Республики Крым оштрафовали за плохую работу в сфере борьбы со стихийными свалками. В число проштрафившихся вошла и Керчь.
Сейчас составлены пять административных протоколов на представителей Судака, Феодосии, Кировского района, Алушты и Керчи. Об этом заявил первый замглавы Минэкологии Крыма Игорь МИХАЙЛЕНКО, – передает РИА Крым.
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Решение о наказании – взымании штрафа, уже приняли в отношении представителей двух мууниципальных образований: Керчи и Алушты. Этот штраф составить 30 тысяч рублей. Аналогичное решение приняли и касательно должностного лица в Ялте, правда его оштрафовали всего на 10 тысяч.
Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что нужно понимать, если возложенные на глав муниципальных образований и руководителей МУПов обязанности не будут исполняться, то штрафные санкции будут серьезными, а если будет нужно – то и оценку ущерба подсчитают.