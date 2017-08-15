По пути в Керчь сбили мотоциклиста

На выезде из Феодосии в Керчь был сбит мотоциклист. Причиной ДТП стала неудачная попытка обгона. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
В воскресенье, 13 августа 2017 года в 16:35 минут, водитель автомобиля Рено Дастер, 1974 года рождения, двигаясь из Феодосии в Керчь, пред началом маневра не убедился в безопасности своих действий и допустил столкновение с мотоциклом Хонда.
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За рулем мотоцикла был гражданин 1986 года рождения, который двигался сзади в попутном направлении и осуществлял обгон.
В результате ДТП пострадал: Водитель мотоцикла.
Диагноз: СГМ, ЗЧМТ, ссадины и ушибы по всему телу и волосяного покрова головы.
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