Античная Керчь стала темой передачи о культуре на федеральном канале «Россия-Культура». Зрителям рассказали о временах, когда на месте современной Керчи возвышалась столица Боспорского царства – Пантикапей.

«Есть эпохи, которые не умирают. Удивительным образом античность по-прежнему окружает нас: спортсменам вручают кубки в виде амфор, на улицах высятся колоннады под фронтонами, ну а греческие мифы мы знаем, зачастую лучше, чем то, что было 300 лет назад», — так начался фильм о прошлом Керчи, которые демонстрировали на телеканале «Россия-Культура».

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История Керчи стала темой одного из выпуска передачи «Крым Античный». В рамках данного эпизода ведущий Михаил Жебрак предлагает зрителю отправиться в античный Пантикапей, на месте которого сейчас расположена современная Керчь.

В фильме ведущий подробно рассказывает об уникальных греческих памятниках города, настоящей византийской церкви и, конечно же, мифах Керчи.

Все, кто не смог посмотреть передачу в эфире телеканала, сможет сделать это сейчас. Ведь Керчь полна тайн и сюрпризов, и узнавать новое о ее прошлом можно всю жизнь.

Передача «КРЫМ АНТИЧНЫЙ»

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