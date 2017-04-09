По следам депутатского визита: как «привели в порядок» район Буденного

В редакцию КерчьИНФО поступило письмо от возмущенной жительницы района Марат. В этом письме она описывает работу коммунальных служб города, которым было поручено привести район в порядок. О том, как у нас происходит благоустройство города читайте далее.

Более месяца назад свой округ с инспекцией посетил депутат городского совета Павел ШПЕХТ и глава города. По информации, прошедшей в СМИ коммунальщикам была поставлена задача привести район в порядок.

За более чем месячный срок не сделано ровным счетом ничего. Разбитые дороги, мусор, открытые люки, остановки под сантиметровым слоем пыли – ибо обочины никто не чистит, присесть старикам на них в ожидании транспорта невозможно. Мамочки домов 19 и 21 по улице Буденного обратились в УК «ЖилсервисКерчь» починить детскую горку – ее вместо починки просто демонтировали. Воткнутая на пустыре за магазином ПУД новая детская площадка никак не ограждена, не облагорожена — вокруг нее грязь, мусор и бутылки.

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Понятно, что такие затратные мероприятия, как починка дорог требует значительных денежных средств и времени, но элементарная уборка мусора, уборка урн, обслуживание детских площадок по карману городу! Сколько просим поставить лавочки у почтового отделения ведь из за его маленького помещения часто приходится пенсионерам и мамочкам подолгу ждать на улице – это тоже требует невероятных затрат? За почтовым на пустыре свалка.

Некоторые жители района пытаются сами что-то сделать, высаживая саженцы деревьев и кустов, магазинчики украшают прилегающие газоны, но все это теряется на общем фоне безразличия и безнаказанности в сфере ЖКХ.



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