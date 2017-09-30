По следам истории: в Керченском проливе обнаружено судно времен ВОВ

В конце августа состоялось собрание руководящего состава крымского отделения ВИЦ «Щит и Меч», на котором обсуждался вопрос развития направления военной археологии. Этому послужил визит руководителя крымского отделения в город-герой Керчь.
Керченское отделение ВИЦ «Щит и Меч» было открыто в городе 27 августа. Также в Керчи налаживает работу партнёрская организация – РОО Историко-культурный досуговый центр «Батарея 29 БИС», чей объект послужил поводом для организации исследовательской экспедиции «След в истории».
Экспедиция «След в истории» будет разделена на 4 этапа, которые позволят более точно изучить объект и принадлежащую ему территорию.
Сотрудники экспедиции будут проводить работы по определению местоположения окопов, мест сражений, охранных дотов и других объектов.
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По словам руководителя крымского отделения, эта экспедиция станет образцовым проектом в организации и проведении поисковой и научно-исследовательской работы. Результатом запланированной работы должны стать материалы, которые помогут максимально воссоздать общую картину боёв по методам поисковых работ и анализу фрагментов, найденных на 29 батарее и её близлежащей территории.
Первый этап экспедиции будет проходить в период со 2 по 8 октября 2017 г.
Кроме того, 20 сентября в районе Героевского экспедицией РОО «Батарея 29 БИС» обнаружен с помощью ГБО (гидролокатор бокового обзора) небольшой объект. При сильно плохой видимости (на 20-30 см) по характерным признакам определили, что это мотобот проекта 165. Вероятно, погибший в 1943 г. во время Эльтигенского десанта. На борту лежат ящики (что в них – точно не определили, но, возможно, – это продукты).
Весной при проведении экспедиции «Большой десант-2018» будут проводиться работы по идентификации объекта.
Координаты на схеме являются приблизительными.
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