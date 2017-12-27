По улице Ворошилова продолжается ремонт дороги

В Керчи ведется ремонт на нескольких улицах одновременно. На улице Ворошилова работает дорожная фреза.

В нашем городе одновременно ремонтируют несколько дорог. Улицу Ворошилова начали ремонтировать еще осенью. Участок от Камыш-Бурунского шоссе до улицы Блюхера уже давно готов.

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Сейчас ремонт ведется на участке улицы Ворошилова, который расположен между Куль-Обинским и Индустриальным шоссе. Здесь сняли первый слой асфальта.

Работы должны закончить уже на этой неделе.

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