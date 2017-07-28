По всей Керчи выключили свет (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Керчь осталась без света. Во всех районах города около 14:00 отключили электроэнергию. Крым уже около получаса остается обесточенным. На данный период без электроснабжения остаются крупнейшие города региона: Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь, Бахчисарайский район и некоторые другие населенные пункты.

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В Керчи нет электроэнергии во всех районах города.

В компании «Крымэнерго» сообщают, что причины сбоя в настоящее время неизвестны.

В связи с проблемами с электроснабжением в Керчи не работают светофоры и не ходят троллейбусы. На дорогах города образовались большие пробки.

14:30 — По сообщению МЧС Крыма, все силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведы в режим повышенной готовности.

Энергосистемы Республики в данный момент переводятся в авариный режим функционирования. Социально-значимые объекты и объекты повышенной опасности переведены на резевные источники питания. Международный аэропорт «Симферополь» и Керченская паромная переправа функционируют в штатном режиме.

В Главном управлении создан оперативный штаб, в который также вошли представители всех заинтерсованых министерств и ведомств, а также сформированы оперативные группы для мониторинга ситуации в городах и районах Республики. Ситуация находится на личном контроле начальника Главного управления МЧС России по Республке Крым генерал-лейтенанта внутрненней службы Сергея Шахова.

15:00 — Произошло отключение четырёх линий энергомоста. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются. Об сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

15:16 — Установившиеся аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ — 500 кВ. В результате этого произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение полуострова Крым, отметили в Минэнерго РФ.

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