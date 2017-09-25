Победители конкурса песен и стихов посетили Керченский мост

Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост побывали на строительной площадке в Керченском проливе и увидели, как строят самый длинный мост в России. Это участники, которые заняли первое, второе и третье места в номинациях «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня». Девять человек из Москвы, Иванова, Орла, Саяногорска, Нового Уренгоя, Минусинска, Дзержинска (Беларусь). Крымский мост вдохновил их на создание творческих произведений. Об этом сообщает Информационный центр «Крымский мост».

«Когда писал песню, я не думал, что это настолько впечатляющее сооружение, но теперь я своими глазами увидел все это. Фото не передают того, что на самом деле. Так захватывает, столько эмоций, которые буквально захлестывают, глаза разбегаются, находишься в каком-то сказочном месте», – поделился Леонид Чернышев, победитель конкурса в номинации «Лучшая песня».

Победители конкурса проехали по всей стройке: увидели, как монтируют автодорожные и железнодорожные пролетные строения, формируют опоры, погружают сваи, армируют плиту проезжей части. Одними из первых они прошли по асфальту, который постелили на острове Тузла, увидели железнодорожную арку на опорах и корабли в Керчь-Еникальском канале.

«Мы ездим в Крым с 2005 года на машине, я понимаю, насколько нужен этот мост, и насколько просто будет попасть в Крым с запуском движения по нему. Это такое грандиозное строение. И мы в числе тех немногих людей, которые могут пешком походить по мосту и ощутить на себе величие этой стройки», – рассказал Александр Давыдов, финалист конкурса в номинации «Лучшее стихотворение» (3-е место).

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Участников впечатлили масштаб и скорость строительства и люди, которые возводят этот объект.

«Больше всего впечатлили люди, которые с таким энтузиазмом и за такие короткие сроки это все строят, чтобы это возникло, надо вложить не просто труд, но и душу», – сказал Эльдар Ахадов, финалист конкурса в номинации «Лучшее стихотворение» (2-е место).

Победители конкурса песен и стихов про Крымский мост увидели не только стройку в Керченском проливе, но и познакомились с бытом и обычаями кубанских казаков, побывали в доме-музее М. Ю. Лермонтова. Многие признались, что по итогам поездки обязательно напишут новые произведения.

Справка

Конкурс песен и стихов про Крымский мост стартовал 31 мая. За два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Италию, Казахстан, Канаду, Киргизию, Молдову, Таджикистан, Украину, Францию, Шри-Ланку, Эстонию. Лидерами по количеству заявок стали города Республики Крым, а также Москва и Санкт-Петербург.

В жюри конкурса были российские исполнители: Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы – Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая. Команду строителей в жюри представлял один из проектировщиков Крымского моста Константин Хоменко.

Песню Леонида Чернышева, водителя из Иваново, которая заняла первое место, исполнил на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи Олег Газманов. Леонид вместе с детьми – Марией и Владимиром – был приглашен на концерт.

Композиция, занявшая второе место, прозвучит 18 ноября этого года в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу «Ээхх, Разгуляй!»

Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире радиостанции «Авторадио», информационного партнера конкурса.

Четверо финалистов конкурса стихов тоже получат приглашение в студию «Авторадио» и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире.

По итогам конкурса также выйдет музыкальный альбом и сборник лучших стихотворений про Крымский мост.

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