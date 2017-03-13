Победители зимнего фестиваля ГТО

В период с 01 по 10 марта в спортивном зале Государственного Бюджетного Профессионального Образовательного Учреждения Республики Крым «Керченский технологический техникум» директор — Краснов В.Ф., согласно государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» и приказа № 89 от 30.01.2017 г. Министерства спорта Республики Крым был проведен зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (ГТО) среди всех категорий населения.

В фестивале приняли участие 169 студентов, из них 59 девушек, которые соревновались в программе четырехборья (подтягивание на перекладине юноши, сгибание, разгибание рук девушки, наклон вперед, прыжки в длину с места и сгибание разгибание туловища.)

В результате упорной борьбы, согласно таблицы ГТО, были определены победители и призеры командных и личных соревнований.

Среди студентов первого курса.

Первое место завоевал дружный коллектив группы № 811 (профессия – повар; кондитер. Мастер производственного обучения — Рыбкина Е. В.).

Второе место команда группа № 511 (профессия – сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственного обучения — Ушакова И. В.).

На третьем месте группа №212 (профессия — мастер отделочных строительных работ. Мастер производственного обучения — Аметов Ф.А.)

Среди студентов второго и третьего курсов.

Первое место завоевала группа № 921 (профессия — слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственного обучения — Краснов А.В.), на втором месте — группа № 821 (профессия – повар; кондитер. Мастер производственного обучения – Радченко Т.А.) и третье место заняла — группа № № 812 (профессия – повар; кондитер. Мастер производственного обучения – Коробецкая А.Н.).

В личном зачете среди юношей:

первое место — Владимир Сурвилов (811 группа);

второе место – Виталий Долгов (212 группа);

третье место – Альберт Матвиенко (511 группа),

Среди девушек:

первое место – Джамиле Шакирова;

второе место – Алина Рыба;

третье место – Вероника Таратун (все 811 группа).

Фестиваль был организован и качественно проведен при поддержке городского Центра тестирования структурного подразделения МБУ ДО «ДЮКФП» в лице руководителя – Сельвян К.М. и судейской коллегии в составе: главного судьи — Биховец С,М., секретаря — Милюхина В.А.



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