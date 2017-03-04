Почему грифон стал символом Керчи

На ряду с обелиском Славы и горой Митридат еще одной визитной карточкой Керчи являются грифоны. Эти столь величественные, весьма загадочные существа — настоящие охранники города и его жителей. Гуляя по Керчи изображения и скульптуры грифона можно увидеть очень часто.

Символом Керчи это мифологическое существо стало практически со дня основания города. То есть вот уже более, чем 26 веков керчане живут под покровом этого благородного образа. Изначально в Боспорском царстве грифон был изображен на золотых серебряных монетах. В 1844 года император Николай I утвердил герб Керчи, обозначив следующее: «Среди золотого поля чёрный скачущий грифон, служивший прежде гербом столицы царей Боспорских — Пантикапея, на месте коей основана нынешняя Керчь. Внизу ключ, означающий вход у Керчи из Чёрного моря в Азовское. Герб украшен сверху короною».

С тех пор герб города визуально преображался, однако наличие в нем грифона остается неизменным.

Согласно мифам, грифон имеет тело льва, а голову орла. В Древнем Египте грифоны сочетали в своем образе две символики: лев — образ царя, сокол олицетворял бога неба Гора. Также грифон — это образ существа, оберегающего справедливость и могущество.

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Некоторые утверждают, что он также наделён острыми когтями и золотыми крыльями. Прежде всего это существо выполняет роль стража. Они, вместе с драконами, охраняли пути спасения, сокровища и тайные знания. Однако, прежде всего, в древних мифах грифоны всегда нераздельно связаны с золотом и большими богатствами, которые они оберегают.

В представлении греков крылатые львы являлись стражами золотых копий скифов. От сюда становится понятно, почему грифоны стали символом Керчи. Ведь на Керченском полуострове, по предположениям археологов и историков, расположена масса курганов со скифскими захоронениями, которые наполнены золотом.

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