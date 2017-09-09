Почему стоит купить квартиру в Керчи

О жизни возле теплого моря в Крыму мечтают многие, но часто реализации этих чаяний мешают высокие цены на жилье. На ЮБК и в Севастополе они достигли пика. Однако строительство Крымского моста заставило по-новому зазвучать имя города-героя с более чем двухтысячелетней историей. Недвижимость здесь пока недорогая, есть пляжи, вся необходимая инфраструктура, и главное – перспективы развития когда-то депрессивной, а теперь очень перспективной Керчи, передают РИА Новости (Крым).

Корреспондент РИА Новости (Крым) решил выяснить, может ли Керчь стать городом-мечтой для желающих купить квартиру у моря в Крыму и стоит ли это сделать уже сейчас.

Два моря и культурное наследие

Керчь – город, где есть свой культурный исторический центр с ресторанами, парками и кинотеатром, а также промышленные окраины. Приобрести хорошее жилье рядом с морем можно, а вот в непосредственной близости к пляжу – вряд ли, так как хорошей рекреационной зоны в черте города нет. Зато максимум в 30 минутах езды – и бескрайние дикие пляжи, и организованные с инфраструктурой. Природа в регионе не балует лесами и горами. Зато в восточно-крымских степях немало своих диковинок: и знаменитые Генеральские пляжи, и розовое озеро в Опукском заповеднике, и грязевой вулкан Джау-Тепе. Два моря – Азовское и Черное – притягивают любителей рыбалки, а характерные ветра — винд- и кайтсерферов. Кроме того, Керчь подходит любителям неспешной жизни в провинции. Город нельзя назвать курортным, здесь мало отелей, нет сезонной туристической суеты. При этом он традиционно считается одним из самых чистых на полуострове.

У Керчи есть свой шарм, но есть и недостатки. Нет брендовых магазинов, зато зашкаливает концентрация памятников культуры. Сфера услуг остается провинциальной, зато можно питаться свежей рыбой и морепродуктами. При этом спрогнозировать, каким город будет уже через десять лет, сегодня сложно.

Читайте: Озеро Чокрак под Керчью — излюбленное туристическое место

«В советские времена Керчь была очень развитым промышленным центром. Город давал 30% ВВП всего Крыма. После развала Советского Союза он стал деградировать. Керчь покидали специалисты и молодежь. Второй шанс у Керчи появился после вхождения в состав России», — рассказала РИА Новости (Крым) председатель общественного совета Керчи Галина Мазилова.

В 2014 году в Керчь потянулись переселенцы с Украины, а также россияне — бывшие керчане, которые покинули город после развала Советского Союза из-за смены флага и уничтожения целых секторов местной экономики. После «Крымской весны» официальная численность населения Керчи выросла более чем на 3% — до 150 тыс человек. Это второй показатель прироста населения в Крыму после Севастополя. При этом местные эксперты рынка недвижимости утверждают, что реальная численность населения города – уже свыше 180 тыс человек.

«В город приезжают специалисты в сфере строительства инфраструктурных объектов и судостроения», — подчеркивает Мазилова.

Среди переселенцев с Украины превалируют жители русскоязычных областей.

«В Керчь часто переезжают жители Киева, Харькова, Днепропетровска. Покупают жилье, меняют, пытаются как-то зацепиться — оформить вид на жительство», — рассказала РИА Новости (Крым) эксперт рынка недвижимости Керчи Виктория Романова.

Среди переселенцев из России преобладают приезжие из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Ярославля, Екатеринбурга, Иркутска. Как и везде в Крыму, немало переселенцев из Донбасса.

От трущоб до элитных домов

Цены на квартиры в Керчи стартуют с отметки 1,1-1,2 млн рублей за малосемейку с косметическим ремонтом. Для сравнения: в Симферополе и Севастополе такое же жилье обойдется примерно в два раза дороже.

«За 3 млн рублей в Керчи можно купить хорошую большую однокомнатную квартиру в новом доме площадью более 70 кв м», — отмечает Виктория Романова.

Самое дешевое жилье стоит от 600-800 тыс рублей. За эти деньги покупатель может приобрести комнату или пристройку площадью 12-20 кв м без ремонта и коммуникаций.

Цены на двухкомнатные квартиры в среднем состоянии и с площадью от 40 кв м начинаются с отметки 1,5 млн рублей. Речь идет о советских панельных домах с косметическим ремонтом. Дешевле можно найти квартиру, если продавцу нужно срочно продать жилье, либо без ремонта или с проблемными коммуникациями. Цены на хорошие двухкомнатные квартиры – в советских домах с улучшенной планировкой, панельных и кирпичных домах времен Украины, простеньким ремонтом стартуют с 2,3-2,5 млн рублей. В центральной части или у моря – с 3 млн рублей.

«Малогабаритные трехкомнатные квартиры без ремонта и на последних этажах панельных домов стоят от 2 млн рублей. Средняя цена трехкомнатных квартир – 2,8-3 млн рублей. С хорошим ремонтом и мебелью – 3,3-3,5 тыс рублей», — подчеркивает Романова.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры с большой площадью в качественных новостройках потянут на 5,5-6 млн рублей. Примерно по такой же цене в Ялте предлагают квартиры студии площадью 30 кв м в элитных домах.

Читайте: Огненный закат на горе Митридат

«После вхождения в состав России цены на квартиры в Керчи выросли в два-три раза. Например, если в 2013 году малосемейки продавали в среднем по $8-9 тыс, то сразу после весны 2014 года цена выросла до $20 тыс. Трехкомнатные квартиры при Украине продавали в среднем по $30-35 тыс, в 2014 году они стали стоить $70-75 тыс. В 2016 году стоимость стабилизировалась, но многие риелторы ожидают, что с запуском Крымского моста может начаться новый виток роста цен» — отметила Романова.

Первый город, который будет встречать жителей материка, при Украине был последним – крайней точкой на карте, до которой доезжал лишь самый любопытный турист. Все эксперты сходятся во мнении: цены на жилье в Керчи будут расти, а значит, новые квартиры могут стать выгодным капиталовложением.

Дома для отдыха строят, покупают и продают за пределами Керчи: в Героевке, Нижнезаморском (Золотом), Маяке, Аршинцево. Спросом пользуются коттеджи и эллинги. Но владельцы обычных деревенских подворий с весьма ветхими постройками также не теряют надежды разбогатеть.

«Старые, покосившиеся дома продаются по завышенным ценам – от 2,5 до 3 млн рублей. Покупают их не очень охотно. Гораздо выгоднее купить участок земли и за эти же 3 млн рублей построить новый дом. Самые низкие цены на землю в дачных товариществах – от 600 тыс рублей за 10 соток. Земля в городе, где разрешено строительство частных домов, – 1,5-2 млн рублей за 6-10 соток. Чем ближе к морю, тем земля дороже. В хороших местах цены начинаются от 2,5-3 млн рублей за те же 6-10 соток», — говорит Романова.

Уже готовый дом у моря – сравнительно новый, с хорошей планировкой, площадью около 200 кв м с земельным участком 6-8 соток – стоит от 5,5 млн рублей. В центральной части Керчи – от 7,5 млн. Цены на дома такой же площади, но новые и с хорошим ремонтом стартуют с 9 млн рублей.

Город корабелов, металлургов и рыбаков



Керчь — третий по величине город полуострова с большим экономическим и научно-образовательным потенциалом. Сюда едут не столько отдыхать, сколько работать.

После 2014 года из состояния спячки стали выводить когда-то мощнейшее судостроительное предприятие города – завод «Залив», который производил и крупнотоннажные танкеры, и огромные ледоколы, и сторожевые корабли для ВМФ. «Сегодня на предприятии работают более 2 тыс человек, строятся около 20 судов разной направленности. Завод также занимается судоремонтом», — рассказывает председатель общественного совета Керчи Галина Мазилова.

Читайте: Площадь Ленина в Керчи

«Изначально Россия не принимала нашу рыбу из-за низкого качества упаковки. И в этом плане мы достигли прогресса, обновили производство. Сегодня в Керчи перерабатывают рыбу и выпускают консервы старейшее предприятия города — «Пролив», «Крымский берег», «Звезда рыбака», «Керчьхолод», — отметила Мазилова.

Помимо возрождения развитых во времена СССР отраслей Керчь делает ставку и на открытие новых производств. Строятся завод по производству металлических опор, цементный завод, терминал в порту. Все эти отрасли требуют и рабочих рук, и квалифицированных специалистов с профильным образованием.

Вместе с восстановлением промышленного потенциала обновляется и социальная сфера города. «Реализуются и запускаются проекты реставрации старой Керчи, в частности, разрабатывается программа восстановления наших старинных зданий», — говорит Мазилова.

Больное место Керчи – сфера ЖКХ – также реформируется. «В настоящее время в городе проходит замена водоводов и коллекторов, которые сильно изношены. Заменяется дорожное покрытие, приводятся в порядок парки и скверы, обустраиваются дворы. Уже построено 13 новых детских площадок и 6 спортивных. На набережной открыта спортивная площадка, где могут заниматься дети с ограниченными физическими возможностями. Такая работа ведется в городе постоянно», — отмечает глава общественного совета.

Один из самых острых бытовых вопросов Керчи – вода. И это обстоятельство обязательно нужно взять на заметку желающим приобретать недвижимость. В одних районах города проблем с ее подачей нет, в других — регулярные перебои из-за аварий, в третьих – только привозная вода. Регион всегда отличался крайней изношенностью системы водоснабжения. Ее обновляют, трубы меняют, однако окончательное решение вопроса – еще впереди.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

