Почему в керченской больнице №1 очереди?

Керченская городская больница №1 укомплектована медицинским персоналом на 30%, об этом сегодня журналистам КерчьИНФО сообщил главный врач учреждения Марат ЕНИКЕЕВ в ходе интервью.

По словам медика, проблема нехватки врачей сейчас очень острая, не хватает специалистов амбулаторного звена. Основной врачебный состав больницы – пенсионеры, а «узких» специалистов практически нет: «Из таких врачей работает один невропатолог на полставки и врач травматолог. Всё. Ни окулиста, ни эндокринолога, ни ЛОРа».

Многие врачи, по словам Марата Альбертовича, уходят в частные поликлиники, поскольку там нет такой бюрократизации, как в государственном медицинском учреждении: «Мы должны за каждого больного отчитываться перед Фондом обязательного медицинского страхования. Именно бумагами подтверждать его приём, чтобы его помощь оплачивалась больницей. Поэтому многие врачи были вынуждены уйти в частные центры, где этого нет и они спокойно могут работать».

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Поэтому в больнице очереди. Главврач с сожалением отмечает, что полностью их избежать не удастся, пока не будет полного укомплектования: «Специалисты сейчас в цене и больницы их готовы привлечь, но к сожалению не все врачи такого профиля хотят ехать сюда с материка, на такие маленькие зарплаты. Потому что, к сожалению, зарплаты в нашей первой больнице мы не можем обеспечить даже согласно Указу президента».



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