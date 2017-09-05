Почему в Керчи ночью отключали свет?

Сегодня ночью у жителей Восточной части Керчи были проблемы с электроэнергией из-за работы высоковольтных электросетей.
Как сообщили в Керченской Коммунальной районной энергосети это было плановое отключение света с полуночи до часу ночи. В КрымЭнерго предупреждают о возможных отклонениях от графика.
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Всего на сентябрь запланировано около 14 отключений в разных районах города. Графики следующих отключений можно посмотреть здесь.
Также отключение электричества этой ночью было в Евпатории.
Напомним, что в августе из-за аномальных температур по Крыму отключения света были повсеместно.
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