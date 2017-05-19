Почти 10 миллионов уйдет на ремонт дороги одной из центральных улиц Керчи

Управление единого заказчика администрации Керчи разместило тендер на выполнение работ по замене дорожного покрытия по улице Карла Маркса.
На эти задачи из городского бюджета выделяют 9 миллионов 425 тысяч рублей. Исполнитель должен будет удалить старый асфальтобетон и на подгрунтованное битумом основание уложить новую смесь.
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Всего на улице Карла Маркса задействуют 14 единиц техники, среди них 4 катка.
В соответствии с документами, размещенными на сайте госзакупок, подрядчика выберут через месяц.
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