Почти 10 миллионов уйдет на ремонт дороги одной из центральных улиц Керчи

Почти 10 миллионов уйдет на ремонт дороги одной из центральных улиц Керчи
Май 19 13:19 2017

Управление единого заказчика администрации Керчи разместило тендер на выполнение работ по замене дорожного покрытия по улице Карла Маркса.

На эти задачи из городского бюджета выделяют 9 миллионов 425 тысяч рублей. Исполнитель должен будет удалить старый асфальтобетон и на подгрунтованное битумом основание уложить новую смесь.

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Всего на улице Карла Маркса задействуют 14 единиц техники, среди них 4 катка.

В соответствии с документами, размещенными на сайте госзакупок, подрядчика выберут через месяц.

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