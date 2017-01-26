В рамках городского бюджета Керчи на 2017 год наибольшее количество денежных средств будет выделено на образование. Об этом стало известно из официального бюджета, который принял городской совет во втором чтении в декабре 2016 года.

Согласно данным «Бюджета для граждан муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2017 год», который был принят депутатами городского совета города во втором чтении на последней сессии 2016 года.

Общая картина распределения бюджета на 2017 год выглядит следующим образом:

Образование — 49,9%

Социальная политика — 33%

Общегосударственные вопросы — 6,6%

Культура, кинематография — 3,9%

Жилищно-коммунальное хозяйство — 3,6%

Национальная экономика — 2,5%

Национальная безопасность — 0,5%

Физическая культура и спорт — 0,03%

Охрана окружающей среды — 0,002%

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Таким образом, наибольшая часть керченского бюджета уйдёт на образование (49,9%), а меньше всего денежных средств получит охрана окружающей среды (0,002%).

Керчане, считаете ли вы такое распределение правильным? Какие бы вы внесли коррективы?

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