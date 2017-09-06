Под аркой Керченского моста прошел большой десантный корабль Черноморского флота (видео)

Под арочной конструкцией транспортного перехода через Керченский пролив прошел большой десантный корабль. Подобное судно проходит под аркой впервые.Сегодня, 6 сентября, под железнодорожной аркой Керченского моста прошел Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Азов».

Судно идёт в город Азов с деловым заходом. Экипаж корабля намерен принять участие в торжествах по случаю 950-летия основания города.

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Судно подобного размера проходит под железнодорожной аркой.

Напомним, что железнодорожную арку установили на фарватерные опоры Керченского моста 29 августа текущего года. Для осуществления масштабной морской операции около трех суток был закрыт проход по Керчь-Еникальскому каналу.

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