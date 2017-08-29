Под аркой Керченского моста прошло первое судно

Сухогруз «Святитель Алексей», следующий из Азовского моря в Черное, стал первым судном, прошедшим под железнодорожной аркой Крымского моста после возобновления движения по Керчь-Еникальскому каналу. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Проходя под аркой, капитан парохода дал приветственный сигнал.

«Очень почетно для нас, бывалых моряков, неожиданно оказаться теми, кто первый пройдём под новым мостом, который соединит Крым с материком. Такой ответственный момент, чувство гордости переполняет. В мореходстве я более 40 лет. Из них 10 работают на юге России. Регулярно ходим по Керчь-Еникальскому каналу. Конечно, наблюдаем, как строится мост, как растут его опоры. Наблюдаем за этой стройкой с самого начала. Безусловно, это грандиозная стройка, которая войдёт в историю», — сказал капитан сухогруза Юрий Силаев.

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«Святитель Алексий» — однопалубное двухвинтовое судно класса «река-море» проекта «Валдай». Оно было заложено на стапелях петербургской «Северной верфи». Тогда в торжественной церемонии освящения судна принял участие патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Пароход спущен на воду в 2003 году. Длина судна – 128,2 метра, ширина 16,7 метра, дедвейт в море – 5010 тонн. Судно построено и эксплуатируется в интересах «Северо-Западного пароходства».

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«Святитель Алексий» — передовое судно в караване, к проводке которого приступили лоцманы по Керчь-Еникальскому каналу после ограничения движения на период морской операции по проекту Крымского моста. В караване, идущем со стороны Азовского моря на юг, около 50 пароходов. Следом по Керчь-Еникалькому каналу будет отправлен караван судов из Черного моря в Азовское.

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