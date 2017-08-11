Под Керчью большая авария (фото и видео)

На трассе между Керчью и Феодосией произошло ДТП. Столкнулись две легковые машины.

По дороге из Керчи в Феодосию случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись два седана.

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Одно из транспортных средств от силы удара развернуло поперёк проезжей части, вторую занесло на обочину. У каждого из автомобилей серьезные повреждения. На дороге лежат детали автомобилей, отлетевших во время столкновения. Происшествие случилось примерно в 14:00 11 августа 2017 года.

Количество пострадавших остается неизвестным. В районе аварии затрудненно движение.

Фото из соцсетей

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