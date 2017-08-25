Под Керчью готовят к экспозиции истребитель «киттихаук»

Со дна Керченского пролива был поднят военный самолёт. Сейчас силами активистов общественной организации «Батарея 29 БИС» производится его очистка и подготовка к экспозиции.

В далёкие времена Великой Отечественной войны самолёт «Киттихаук P-40» достался Советскому союзу по ленд-лизу. В ноябре 1943 года он был подбит над водами Керченского пролива.

Пилоту удалось приводнить истребитель и спастись с помощью надувной лодки. А самолёт остался на дне на долги 74 года.

Сейчас этот объект представляет огромный интересен не только среди историков и исследователей, но и у обычных граждан. Ведь этот военный самолёт принимал участие в боях за Крым и за Керчь.

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«Работа по очистке самолёта идёт, но медленно. В нём было только ила около 4 тонн. Сейчас самолёт активно приходится опреснять — постоянно поливаем водой, очищаем корпус от коррозии. Она очень сильно повредила самолёт. Мы демонтировали двигатель, внутренние радиостанции, электропроводку, резиновый топливный бак и прочее. Сейчас пытаемся опустить шасси. Интересно, что в гидравлике сохранилось большое количество масла, которое сильно пахло эфиром. Но сама гидравлика заржавели, поэтому проблемно пустить шасси», — рассказывает руководитель организации Александр Ёлкин.

Активисты настроены оптимистично и планируют уже к майским праздникам 2018 года организовать экспозицию самолёта и его внутренностей на территории крепости «Керчь».

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