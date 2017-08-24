Под Керчью готовят к экспозиции истребитель времен ВОВ

Силами общественной организации «Батарея 29 БИС» со дна Керченского пролива был поднят истребитель. Самолёт пролежал под водой больше 70 лет.

Во времена Великой Отечественной войны на территории Керчи и Керченского пролива проходили ожесточённые бои. Даже школьник знает, что город дважды попадал в оккупацию.

Несмотря на то, что Керчь была освобождена 73 года назад, в водах пролива до сих пор находят затопленные самолёты, а на территории города неразминированные боеприпасы.

Так, активистам общественной организации «Батарея 29 БИС» удалось со дна пролива поднять военный самолёт, который был сбит в ноябре 1943 года.

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По номеру было установлено, что данный самолёт — «Киттихаук P-40», построенный в феврале 1943 года. Пилотировал его лейтенант Крайний Николай Семёнович — командир звена 30 ОРАП ВВС ЧФ, обладатель трёх орденов красного знамени, медалей за оборону Кавказа, за победу над Германией и ордена Отечественной войны 1-ой степени. Похоронен в городе Минеральные Воды в 1991 году.

Судя по тому, что в самолёте отсутствовала спасательная лодка, но были найдены фрагменты парашюта, пилоту удалось спастись с борта подбитого истребителя.

«Работа по очистке самолёта идёт, но медленно. В нём было только ила около 4 тонн. Сейчас самолёт активно приходится опреснять — постоянно поливаем водой, очищаем корпус от коррозии. Состояние конечно у самолёта плачевное — 70 с лишним лет он пробыл под водой, поэтому процесс сложный», — отмечает руководитель общественной организации «Батарея 29 бис» Александр Елкин.

Однако активисты не отчаиваются. Они продолжают свою работу и планирую к майским праздникам следующего года выставить киттихаук и все его содержащее на экспозиции на территории крепости «Керчь». Тогда все желающие смогут воочию посмотреть на настоящий истребитель, который освобождал Крым.

«Коррозия очень сильно повредила самолёт. Мы демонтировали двигатель, внутренние радиостанции, электропроводку, резиновый топливный бак и прочее. Сейчас пытаемся опустить шасси. Интересно, что в гидравлике сохранилось большое количество масла, которое сильно пахло эфиром. Но сама гидравлика заржавела, поэтому проблемно опустить шасси», — рассказывает руководитель организации.

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В ходе работ было установлено, что самолёт был подбит в крыло, но лётчик удачно приводнил его.

Очисткой самолёта занимаются участники общественной организации «Батарея 29 БИС» и керченские волонтёры. Но людей для столь сложного проекта не хватает, поэтому активисты всегда рады любой помощи.

Если у вас есть желание прикоснуться к истории и принять участие в подготовке самолёта к экспозиции звоните по телефону +79278919347 — Александр Ёлкин.

Справка: Киттихаук P-40 — американский истребитель времён Второй мировой войны, разработанный корпорацией Curtiss-Wright. Основой конструкции послужил истребитель «Хок-75» (P-36), выпускавшийся с 1936 года.

С 1939 года поступил на вооружение ВВС США. Имел 19 модификаций. В общей сложности фирмой было построено почти 14 тыс. истребителей P-40 всех модификаций, которые находились на вооружении 26 стран мира (в том числе 2243 самолёта были по ленд-лизу поставлены в СССР). Последний серийный P-40 сошёл с конвейера 30 ноября 1944 года.

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