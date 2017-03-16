Под Керчью нашли авиабомбу

Вчера, 15 марта, в поселке Багерово (Ленинский район) местные жители обнаружили подозрительный предмет, напоминающий авиационную бомбу. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, специалистами была проведена операция по ликвидации боеприпаса. Об этом журналистам KerchINFO.com сообщила пресс—служба МЧС Крыма.

Подозрительный предмет, напоминающий авиационный боеприпас, нашли местные жители посёлка Багерово. Для обезвреживания взрывоопасной бомбы на место прибыли пиротехники Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым. Всего в операции приняло участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

В ходе исследования было установлено, что найденный боеприпас — это фугасная авиационная бомба весом 50 килограмм.

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Со времён окончания военных действий на территории Крыма уже прошло почти 72 года, а боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые представляют опасность для людей, находят в разных районах полуострова и по сей день.

Отметим, что даже подвергшиеся коррозии боеприпасы могут взорваться в любой момент. Причиной детонации бомбы может стать любой внешний фактор: природный или человеческий. Именно поэтому при обнаружении любого подозрительного предмета гражданам рекомендуется в оперативном порядке сообщать о находке в МЧС.



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